Michelle Salas más sensual que nunca en una blusa transparente al estilo Tie Dye

Michelle Salas, aún estando en cuarentena por la pandemia, no pierde nunca el glamour aunque no pueda salir a la calle. Estando en casa siempre lleva los mejores looks tanto casuales como deportivos que marcan tendencia entre el millón de personas que la sigue en Instagram.

Michelle Salas y la blusa transparente Tie Dye

Uno de sus atuendos más llamativos fue uno que llevó hace poco, compuesto por una blusa transparente teñida al estilo Tie Dye que está de moda en esta temporada primaveral, que combinó con un pantalón deportivo blanco muy cómodo tanto para estar en casa o salir a comprar algo rápido en la calle.

Durante este tiempo de descanso y pausa en casa, ha diversificado lo que publica en sus Instagram: ahora no solo son fotos sobre moda, sino videos desde su cocina compartiendo sus recetas saludables favoritas. Hace días publicó un video preparando una ensalada de atún.

En otro post, compartió cómo prepara un 'Coconut Cinnamon Latte, un café delicioso con un sabor y aroma intensos. Motiva a todas las chicas a ocupar tu tiempo preparando cosas ricas y bajas en calorías durante la cuarentena.

El pasado 10 de mayo, en el Día de las Madres, le dedicó un profundo mensaje a su mamá Stephanie Salas quien ha suyo su mayor pilar y apoyo durante toda su vida: "Difícil es poder expresar en palabras lo que significa esta mujer para mi. Una mujer excepcional, con el corazón más grande y más noble que he conocido. Mi mejor amiga desde el día que la conocí por primera vez a las 3pm en el hospital Español 🥰 Incontables son las aventuras que hemos vivido juntas, siempre llenas de risas y de amor, mucho amor ❤️ Gracias por tanto mamacita".

