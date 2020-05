“Es el hombre que yo quería en mi vida”: Novia de Raúl Araiza revela detalles de su relación con el actor

Luego de que Raúl Araiza anunciara el fin de su matrimonio de más de 20 años, el conductor decidió nuevamente abrirle las puertas al amor y, para su sorpresa, lo halló en su amiga desde hace años y colaboradora del programa Hoy, María Amelia Aguilar.

Ahora, a pocos meses desde que inició esta relación, la psicóloga rompió el silencio con TVyNovelas para develar detalles pocos conocidos de su romance con el actor, qué temor sintió cuando iniciaron el noviazgo y cuáles son sus planes de pareja para el futuro.

María Amelia Aguilar revela aspectos de su romance con Raúl Araiza

La comunicóloga contó que ambos sostuvieron una amistad como cualquier otra durante tres años hasta que el pasado mes de diciembre, cuando “El Negro” se arriesgó por sus sentimientos y le propuso salir.

“Partimos de una amistad padrísima, empezamos a salir en enero, y ha sido increíble la transición a una relación formal; el sello de ser amigos es muy padre, porque no hay sorpresas”, destacó y añadió que les va “muy bien” como novios.

No obstante, aseguró que en ningún momento se le cruzó por la cabeza que entre ellos podía nacer un amor como el que hoy sienten el uno por el otro. De hecho, llegó a creer que tras su divorcio de Fernanda Rodríguez, la estrella solo saldría con “chavitas”.

“Yo pensé que en algún momento Raúl iba a querer salir con chavitas, actrices o modelos, y no con una mujer como yo, que tiene una vida hecha, completamente resuelta en todos los sentidos, divorciada desde hace 11 años, sin problemas con mi exmarido, y con hijos grandes, pero desde enero se ha dado a la tarea de demostrarme que lo que él quería era una relación seria con alguien que amara y que lo amara, entonces han sido cuatro meses y medio padrísimos. Es el hombre que yo quería en mi vida”, afirmó.

Asimismo, admitió que le dio mucho temor comenzar a salir con una figura pública tan reconocida como Araiza y que incluso se lo cuestionó porque ella no es famosa.

“Con todo y que yo he estado en la tele los últimos siete años de mi vida; no soy famosa, (…). Entonces, sí me lo cuestioné por lo mismo, porque mi familia y yo no somos figuras públicas, pero realmente no me imaginé lo famoso, querido y admirado que es Raúl, y pues de alguna manera sí me sacudió mucho, porque ahora de pronto yo soy la novia y todo el mundo me conoce por mi nombre”, observó.

María Amelia: ‘Las hijas de Raúl Araiza son unas adoradas’

La guapa conferencista además reveló en exclusiva a la revista que con las hijas de Raúl, el trato ha fluido muy bien y comparte un nexo especial con Camila, de 23 años.

“Son unas adoradas, las cosas se han dado padrísimo porque ha sido decisión de ellas, no es que él las obligue; tengo una gran conexión con Camila, y Roberta es una tipaza, tiene muchos amigos en común con mi hijo el grande porque tienen la misma edad”, confesó.

En cuanto a sus hijos, admitió que debido a la pandemia por covid-19 no han podido compartir con Raúl Araiza aunque sí celebran la unión.

De igual forma, Aguilar relató que a pesar de que la cuarentena los ha mantenido separados físicamente, les ha permitido a ambos conocerse profundamente y fortalecer la relación.

“La pandemia nos ha unido muchísimo, nos ha caído de perlas. La verdad, ha sido padre porque nos ha dado tiempo para conocernos realmente, hablar mucho y vernos sin tener que salir a un restaurante, viajar o ir al cine, que es lo normal cuando tienes una pareja nueva; entonces, esto ha dado un giro a nuestra relación porque nos hemos abierto mucho, al grado de llegar a pelearnos y decirnos las cosas honestamente”, destacó.

“Creo que la gran amistad que tuvimos nos ha ayudado a que en esta pandemia nuestro amor se haya sellado, y desde hace cuatro meses y medio que empezamos a salir, al día de hoy, no nos hemos separado un solo día, no nos hemos soltado para nada; él ha sido un gran apoyo para mí y estoy muy contenta. Somos una pareja que se está formando, y le apostamos a que sea algo muy padre y que dure mucho tiempo” confesó.

Sin embargo, descarta que por el momento vayan a caminar al altar o a vivir juntos.

“La verdad es que soy de la idea de que todo a su tiempo, en su momento; hacer un pastel demanda mucho tiempo en el horno, y los dos estamos en una edad en la que ya sabemos lo que queremos. A lo mejor en cinco años pasa, pero no está en nuestros planes ahorita ni vivir juntos ni casarnos, estamos disfrutándonos, y lo único que esperamos es que termine la pandemia para poder viajar, salir y hacer vida de pareja”, concluyó.

