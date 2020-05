¡Alista las palomitas! y checa lo que Amazon Prime Video estrenará en junio

Amazon Prime Video dio a conocer el nuevo contenido que llegará a su plataforma de contenido en setreaming, el mes de junio.

Se busca a personas que han ayudado en México para premiarlas Se trata de ‘Los Motores de México´, que busca a aquellas personas que, desde sus trincheras, trabajan poniendo su granito de arena para ayudar a México.

Hace unos días, Amazon y TV Azteca anunciaron que adn40, ya está disponible en la plataforma a través de Prime Video Channels. El canal adn40 estará disponible para los clientes en México en Prime Video, sin costo durante los siguientes tres meses. Además podemos encontrar el siguiente contenido:

1 de junio

Avengers: Age of Ultron

Cuando Tony Stark y Bruce Banner intentan poner en marcha un programa inactivo de mantenimiento de paz llamado Ultron, las cosas van terriblemente mal y depende de los héroes más poderosos de la Tierra evitar que el villano Ultron ejecute su terrible plan.

Cortesía APV

5 de junio

El Presidente

Serie donde se abordarán los recientes delitos de corrupción de la FIFA de la mano de una figura fundamental en el caso: el ex presidente de la ANFP Sergio Jadue. Interpretado por el brillante actor colombiano, Andrés Parra ("Escobar, el patrón del mal"), el exdirigente chileno es el protagonista de esta historia que desnuda la mafiosa realidad que se vive dentro del fútbol. "El Presidente" logra ser un reflejo bastante fiel de los hechos ocurridos, de sus locaciones y de los personajes involucrados.

La serie cuenta con un elenco estelar, que incluye a Karla Souza, Andrés Parra y Paulina Gaitán, y fue creada y escrita por el ganador del Óscar, Armando Bó.

Amazon Prime Video

Knives Out

Una película llena de intriga y misterio. El adinerado novelista de crimen, Harlan Thrombey invita a su familia extendida a su cumpleaños número 85 para entregar noticias importantes, aunque decepcionantes. A la mañana siguiente, el ama de llaves lo encuentra muerto en su estudio.

La policía, junto con el experimentado detective Benoit Blanc, son llamados a investigar. A lo largo de una serie de entrevistas con miembros de la familia, se revelan secretos, así como posibles motivos para el asesinato.

Amazon Prime Video

7 de junio

Cindy la regia

Cuando la niña más fresa de San Pedro, Monterrey (que no es decir poco), le dice a su novio “partidazo” que no quiere casarse con él, sale corriendo a la Ciudad de México, donde nuevas amistades y caminos inesperados le enseñan que hay mucho más en las posibilidades de su vida y su talento de lo que ella misma se imagina.

Descubre con Cindy los nuevos retos que enfrenta con los cambios en su vida y cómo encuentra su verdadero camino.

Amazon Prime Video

11 de junio

The Terror

La segunda temporada de esta serie de antología, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, The Terror: Infamy se centra en una serie de muertes extrañas que acechan a una comunidad japonésa-estadounidense y el viaje de un joven para comprender y combatir al ente malévolo que es el responsable. Esta temporada te dejará impactado con escenas escalofriantes y muertes inesperadas.

Amazon Prime Video

13 de junio

Bad Moms

Amy (Mila Kunis) tiene una vida aparentemente perfecta: un gran matrimonio, hijos excepcionales, un hogar hermoso y una carrera profesional. Sin embargo, está sobrecargada de trabajo, demasiado comprometida y exhausta hasta el punto de que está a punto de romperse. Descubre cómo une fuerzas con otras dos mamás demasiado estresadas en una búsqueda para liberarse de las responsabilidades convencionales.

Amazon Prime Video

15 de junio

American Horror Story

Llegan las 8 primeras temporadas de esta serie de antología. Centrada en diferentes personajes y ubicaciones, que incluyen: una casa con un asesinato en el pasado, un manicomio, un aquelarre de brujas, un circo, un hotel embrujado, una granja poseída, un culto, el apocalipsis y un campamento de verano. Con la participación de muchos actores reconocidos, todas estas historias te pondrán los pelos de punta.

Amazon Prime Video

Alpha

Un joven lucha por regresar a casa después de ser separado de su tribu durante una caza de búfalos, y al encontrar un compañero lobo perdido de manera similar, comienza una amistad que cambiaría a la humanidad. Juntos tienen que soportar innumerables peligros para encontrar el camino a casa antes de que llegue el invierno.

Amazon Prime Video

24 de junio

The Time Traveler´s Wife

En Chicago, el bibliotecario Henry DeTamble tiene una anomalía genética que le permite viajar en el tiempo; sin embargo, no puede controlar el momento o el destino de sus viajes. Cuando la extraña Clare Abshire se encuentra con él en la biblioteca, ella lo invita a cenar y le confiesa que ha estado enamorada de él desde que tenía seis años.

Amazon Prime Video

26 de junio

Cómo Sobrevivir Soltero

Un actor prometedor (Sebastián Zurita), quien descubre, de una manera vergonzosa y públicamente, que su novia de diez años le puso el cuerno. Con su vida en ruinas después de la humillante ruptura, este desafortunado soltero es arrojado al tortuoso mundo de las citas y rápidamente descubre que no tiene la menor idea de cómo navegar en el nuevo mundo del romance digital. Obligado a aceptar la vida de soltero, Sebastián se refugia con sus amigos solteros al darse cuenta de que no es el único millenial desafortunado que lucha por encontrar el amor.

Amazon Prime Video

27 de junio

Ocean’s Eight

Luego de ser liberada de prisión, Debbie Ocean, la hermana menor del fallecido Danny Ocean, se reúne con sus ex compañeras de crimen, quienes buscan convencerla de unirse a un atraco que ella planeó mientras cumplía su condena. Debbie y Lou, su compañera, reúnen al resto de su equipo: Rose Weil, una deshonrada diseñadora de modas profundamente endeudada con el IRS; Amita, una joyera y amiga de Debbie que está ansiosa por mudarse de la casa de su madre y comenzar su propia vida; Nine Ball, una hacker; Constanza, una estafadora callejera y carterista; y Tammy, una traficante y otra amiga de Debbie quien ha estado vendiendo en secreto artículos robados de la casa suburbana de su familia.

Amazon Prime Video

28 de junio

Loco por ti

Es una comedia romántica con mucho humor. Hank (Jaime Camil) conoce a Jess (Mariana Echeverría) e inmediatamente comienzan una relación amorosa. Jess invita a Hank a un viaje de trabajo y él acepta con miedo. ¿La razón? Hank tiene una variedad de trastornos mentales para los que necesita estar medicado todo el tiempo y Jess no lo sabe. Por supuesto, llegando al viaje se da cuenta que olvidó sus medicinas, lo cual desata toda la comedia de la cinta y el conflicto en la relación.

Amazon Prime Video

30 de junio

Dexter

Conoce a Dexter Morgan, analista de patrones de manchas de sangre del Departamento de Policía de Miami Metro que tiene una doble vida, en las 8 temporadas de la serie.

Cuando no está ayudando a la división de homicidios a resolver asesinatos, pasa su tiempo cazando y matando a los malos que se escabullen del sistema de justicia. Pasa sus días bañados por el sol resolviendo crímenes, y las noches de luna llena cometiéndolos. Pero no te preocupes, nuestro Dexter de sangre fría no mata a cualquiera. Se reserva sus pasatiempos homicidas para quitarles la vida a otros asesinos.

Amazon Prime Video

