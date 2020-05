De amor a primera vista a supuesta separación, así fue la historia de amor de Marlene Favela y George Seely

View this post on Instagram

Hoy es el día más importante de mi vida, Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara! Y sí, El amor obra por caminos misteriosos… Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no sólo a un hombre que me ama y respeta, sino al Principe Azul de mi Cuento de Hadas. "Te encontré en el lugar menos esperado sin buscarte! Cuando tú llegaste a mi vida entendí el verdadero significado de la felicidad!!!! Ya no me asusta envejecer por qué será a tu lado. "SI ACEPTO, UNA Y MIL VECES SI!!!! 💍💍💍💍💍Mi amor será un honor ser tu esposa. @george.seely Comparto con ustedes mi emoción de cara al futuro y siempre con Dios por delante. Today is the most important day of my life, Ever since I was a little girl I dreamt of my own love story, I dreamt of finding a man who loved me and respected me! And yes, love works in mysterious ways … Today I feel fortunate and blessed to have found not only a man who loves and respects me but the Prince of my Fairy Tale. "I found you in the least expected place without looking for you! When you came into my life I understood the true meaning of happiness !!!! I am not afraid of aging because it will be by your side." AND OF COURSE I ACCEPT, ONE HUNDRED THOUSAND TIMES! !!! 💍💍💍💍 It will be an honor to be your wife, my love, @george.seely In GOD's guidance and protection I'm looking forward to sharing my future with you for the rest of my life. #marlenefavela #lamexicana #lagober