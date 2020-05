La ex esposa de Alejandro Fernández sorprende con su cuerpazo a 20 años del divorcio

Desde el inicio de su carrera, Alejandro Fernández fue catalogado como todo un playboy. Solía conquistar a cualquier mujer que se le atravesara con su talento y galanería. Solo una de ellas logró enamorarlo y ser su esposa: América Guinart.

La pareja se casó en 1992, vivieron varios años felices hasta que surgieron diferencias irreconciliables y terminaron divorciándose en 1998. Guinart no ofreció declaraciones sobre su matrimonio hasta después de varios años de haberse separado, siendo muy asediada por la prensa para buscar detalles de su vida privada.

Tuvieron tres hijos, los cuales han recibido todas las atenciones de sus padres, incluso en la actualidad pasan momentos juntos los cinco, han viajado en familia y sus hijos han sido testigos de una relación amistosa entre Alejandro Fernández y América Guinart.

Guinart no se ha vuelto a casar, en una entrevista con Ventaneando explicó el motivo "Realmente yo decidí no casarme otra vez porque, estuve una vez a punto de casarme, pero me di cuenta que Alejandro, por su carrera, es muy ausente físicamente, entonces, yo pensaba que mis hijos me necesitaban cerca a mí. No me arrepiento para nada, tuve parejas que siempre me permitieron esa cercanía con mis hijos".