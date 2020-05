El FICG representará a Latinoamérica en el Global Film Festival 'We Are One'

La manera de hacer y ver cine en el mundo tuvo una transformación ante la pandemia de Covid-19. Nuevos formatos llegan para mantener viva la industria cinematográfica, que enfrenta grandes retos como el paro de las filmaciones y los cierres de los complejos de cine.

Ante esto, fue creada la iniciativa del Global Film Festival “We are One” (Somos Uno), con la unión de 21 festivales como Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Sundance, Venecia y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que es el único de Latinoamérica.

“A nosotros nos invitó la gente del Festival de Cine de TriBeCa, lo que vimos como una gran oportunidad para tratar de ayudar un poco a la situación que se está viviendo a nivel global, esa fue la intención de este festival We are One. Es la primera vez en la historia que se unen 21 festivales para hacer una programación libre para todo el mundo. No hay restricciones de territorios, es algo que nunca se había visto”, dijo Angélica Lares, directora de Industria y Mercado del FICG.

El festival virtual de cine arrancará este 29 de mayo y durante diez días presentará filmes y algunas ponencias; además la gente podrá donar a instituciones que suman apoyo para los afectados de Covid-19, así como a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La intención es celebrar las voces de diferentes cineastas, artistas a nivel global y poner en la mira que pueden hacer cambios, en estos momentos de alejamiento físico”, añadió Angélica Lares.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara aportará cinco títulos al gran menú cinematográfico.

“Teníamos varias películas sobre la mesa y fuimos haciendo esta curaduría; al final, nos fuimos con películas mexicanas, porque todas las que tenemos en programación son mexicanas. Creemos que era importante regresar a las raíces y proponer en las plataformas nuestra identidad. Hay un documental llamado 45 días en Jarbar de César Aréchiga y Detrás de la montaña de David Monroy, ambas estuvieron en el festival del año pasado".

Añadió, "también tenemos un programa de cortometrajes de animación, que consta de tres títulos que ganaron diferentes ediciones del FICG y que se llevaron el premio Rigo Mora: Los gatos de Alejandro Ríos, Cerulia de Sofía Carrillo y 32-RBIT de Víctor Orozco. Además de la platica con Diego Luna y Estrella Araiza, directora del FICG (1 de junio) que habla sobre los tiempos de la pandemia y cómo se va a transformar el cine”.

La directora de Industria del festival tapatío adelantó que México estará bien representado: "Estamos bien representados en este festival y con otros festivales, por la presencia de Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu , eso habla mucho de nuestro cine. Ahora con esas iniciativas que se quisieron dar en la Cámara de Diputados, es muy valioso tener eso”.

“No es un panorama fácil, estamos en un momento de cambios, pero no debemos bajar la guardia en cuanto a los fondos, debemos seguir en la lucha y en lugar de que se recorte se amplíen, sabemos la importancia de la cultura para cualquier nación", señaló Angélica Lares.

“Aún no está claro el futuro, es algo que se reconfirma conforme pasan los días. Seguimos con la idea de tener un festival presencial, que venga limitado en audiencia y sabemos que no será la misma edición que hemos venido teniendo, porque el festival es bastante grande y no será esa versión, así como no va a ser la misma versión, no lo sera en el resto de las actividades. Seguimos con la idea de hacer la edición 35 en algún momento de este año", agregó la directora de Industria del FICG.

Get ready for an epic event! We Are One & @YouTube are bringing you a historic 10-day online film festival with programming curated by 21 world-class festivals. It all kicks off May 29! Stop by 7am ET – 7pm ET daily for an adventure in cinema. #WeAreOneGFF https://t.co/olDBSDwdOg pic.twitter.com/UIlUGMr6SV

— WeAreOneGlobalFilmFestival (@WeAreOneGFF) May 26, 2020