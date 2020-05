Novia de Raúl Araiza devela cómo se lleva con las hijas del actor

La psicóloga María Amelia Aguilar, novia del conductor Raúl Araiza, se abrió por primera vez sobre cómo es su relación con las hijas de su pareja a casi seis meses desde que ambos iniciaron el romance.

En una entrevista a la revista TVyNovelas, la colaboradora del programa Hoy aseguró que la convivencia con Camila y Roberta, fruto del matrimonio del actor con Fernanda Rodríguez, ha fluido de maravilla e incluso develó con cuál de ellas comparte una “conexión”.

“Son unas adoradas, las cosas se han dado padrísimo porque ha sido decisión de ellas, no es que él las obligue”, expresó, dejando claro que desde que comenzaron a pasar tiempo juntas todo ha surgido de manera natural.

Además, María Amelia confesó que tiene un nexo realmente especial con Camila, la mayor de las hermanas, de 23 años. “Tengo una gran conexión con Camila y Roberta es una tipaza, tiene muchos amigos en común con mi hijo el grande porque tienen la misma edad”, contó.

En cuanto a sus hijos, la conferencista, que lleva 11 años divorciada, confesó que estos aún no ha conocido al galán de 55 años debido a la actual contingencia por coronavirus.

“Todavía no han podido conocer a Raúl debido la pandemia, entonces no han convivido, pero están muy contentos con la relación”, afirmó.

Hija de Raúl Araiza habla sobre la novia de su papá: “Es una tipaza”

Las declaraciones de Aguilar se dan semanas después de que Camila Araiza revelara en una conversación a Las Estrellas cuál era su opinión de la novia de su papá.

“María Amelia es una tipaza, la verdad es que creo que es muy afín de mi papá y están muy contentos juntos”, señaló al medio. Asimismo, relató que a pesar de tener poco tiempo conviviendo, ambas ya tienen una bonita relación de amistad y con ella ha podido hablar de muchos temas importantes.

“Ella ha sido una tipaza conmigo, realmente creo que todo ha sido a partir de mucho amor y de mucho apoyo para mi papá y de mucho apoyo para ellos. María Amelia y yo tenemos una relación muy bonita, la verdad es que le tengo mucha confianza, le he platicado mil cosas; me ha apoyado en muchas cosas, entonces, se me hace increíble que esté con mi papá, la verdad”, aseguró.

No obstante, destacó que al principio no fue fácil para la familia aceptar la relación.

“La verdad es que eso (la relación) ha sido todo un tema con la familia, pero pues todos nos vamos adaptando y al final de día, yo que la conozco, creo que es una muy buena mujer, creo que tiene una muy bonita familia”, destacó.

De igual forma, admitió sentirse aliviada al enterarse que la nueva pareja de su progenitor, tras el divorcio de sus padres, era María Amelia, quien hasta había sido amiga de Raúl Araiza por varios años.

“Bendito Dios es María Amelia porque me trató, la conocí y dije ¡wow! Podemos platicar las dos de muchas cosas, me llevo muy bien con ella, pero en cualquier momento que yo me hubiera topado con una, que tal vez no hubiera sido la mejor con mi papá, no es que me hubiera metido, pero sí hubiera sentido diferente”, concluyó.

