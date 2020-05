Yuri: 'Si quieres salir del montón tienes que reinventarte'

Yuri se mantiene activa en la música, las redes sociales y generando nuevos contenidos. La cantante lanzó hace una semanas un nuevo sencillo y video del tema Todo el año junto al artista urbano Nio García que ya suma un millón 600 reproducciones y que pone a Yuri entre las artistas que están dispuestas a reinventarse y no quedarse en el pasado.

“Definitivamente hay que reinventarse, sobre todo, cuando tienes tantos años. Hay que reinventarse, salirse de la zona de confort y arriesgarse. Desde niñita me ha gustado siempre lo difícil, aprender para sorprenderme a mí y luego al público. Me gusta tomar esos temores y cruzarlos, sin miedo al qué van a decir, qué va a pasar o qué va a suceder. Me gusta cruzar la línea del miedo, eso es lo que ha hecho que a pesar del tiempo, que a lo mejor no estoy en las listas de popularidad, sigo vigente haciendo cosas nuevas en mis shows y videos. Pegar no es tan fácil, pero sostenerte conlleva tiempo, sacrificios y mucho estrés [risas]”, dijo Yuri.

En entrevista con Publimetro charló sobre el panorama de los conciertos en vivo, las colaboraciones, su faceta de comediante en las redes sociales y la serie biográfica en Televisa.

¿Dejas atrás los miedos para entrar a otros géneros?

— Si quieres salir del montón tienes que hacer lo que está sucediendo en la industria. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Hay artistas ochenteros, que lo digo con mucho respeto, cada quien hace de su carrera lo que quiere, pero hay gente que dice: 'Que flojera', 'Guácala cantando con gente joven', ' Yo me quedo con mis éxitos pasados', así hay gente, que bueno y que Dios los bendiga, pero yo no. No me quedo con mi Maldita primavera, Detrás de mi ventana y mi Osito panda… ¡Me da flojera! [risas]”.

¿Te involucras en todos los detalles de los videos?

— Me gusta la producción. El otro día una amiga artista, Ana Bárbara, me dice: 'Maná que gacha eres, no nos dejas nada [risas]', le respondí: '¿Por qué amiga?' y ella agregó: 'Mana haces esos videos y para alcanzarte, no Mana'. Al final, le expliqué que no es tanto el costo de un video, sino la creatividad que tengas y lo atrevido que seas para cruzar esa barrera del miedo. Ella me dijo: '¿Cuándo me produces un video?', y le dije: 'Órale, cuando gustes… soy cara, soy cara [risas].

¿Eres una mujer atrevida?

— Me encanta que cuando la gente me vea… impacte y enseñe, para que las jovencitas que vienen atrás aprendan, así como yo he aprendido de mis inspiraciones como Madonna, la JLo, la Beyonce que son mujeres mayores de 50 como JLo o Madonna, las viejas se siguen reinventando y no le tiene miedo a los cambios, eso es lo que las latinas debemos hacer para estar vigentes y salir del montón.

¿Hay estrés en el tema de las colaboraciones?

— Están las famosas colaboraciones que me encantan, pero me gusta mucho más grabar un disco que hacer colaboraciones. Ahora ya es como cambiarse de choninos, casi casi sacas un video y una canción, pero a los dos meses sacas otra y en tres días otra. La música urbana está poniendo ese desorden, porque son desordenados en el aspecto que dices: 'Espérenme'. En nuestra época sacabas un sencillo cada dos o seis meses, ahora cada dos meses, por lo que tienes que estar ahí con colaboraciones, que es lo que está de moda y es lo que hay que hacer.

¿Cómo ves el panorama ante la nueva normalidad en los conciertos?

— Si ahorita quisiera hacer un show no puedo, porque si lo hago tengo que tenerlos (staff) en una burbuja a cada uno para que no nos contaminemos, no esta tan fácil. Yo lo veo bastante difícil, por ejemplo me platicaban que el Auditorio Nacional, de 10 mil personas que le caben, va a poner tres mil, no va a salir para los empresarios, así cómo te van a querer contratar, ni aunque te bajes de precio.

Además, la gente va a llegar con mucho miedo, para que volvamos a la normalidad será hasta el próximo año, si no vamos a hacer conciertos virtuales, pero no con esas grandes producciones. En mi caso, gracias a Dios, soy una mujer que no solamente canto, puedo hacer una obra de teatro, un reality, que eso es lo que me va a sostener, el estar en un reality y para allá vamos. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo, mientras todo vuelve a la normalidad.

Mucha gente va a tener que bajar sus shows y ganar nada, ahora si que nomás para los frijoles y el arroz.

Tenemos que hacernos un coco wash para ver cómo vamos a sacar dinero para mantener a nuestras familias y pasarla bien, porque mucha gente está cayendo en depresiones, ansiedades, alcohol y problemas intrafamiliares.

¿Gozas de la comedia en las redes?

— Dilo, dilo… lo payasa [risas]. Tenemos que dar eso a nuestro público: música, alegría, esperanza, fe y a través de mis redes es lo que he estado haciendo, y lo logro [risas]. A la gente le gustan mis locuras.

Las claves en su carrera

Serie biográfica

“Ya están los libretos, el año pasado tuve mis sesiones para decir mi historia, las cosas que quiero que se cuenten, fueron momentos difíciles, porque abrir la cloaca no es fácil. Hay círculos que se cerraron, otros que no se cerraron y círculos pendientes por cerrar; mover esas emociones esta heavy, yo me deprimía y no soy una mujer depresiva sino positiva, porque mis depresiones me duran dos horas [risas] porque soy muy positiva. la fase que viene es escoger los actores, hasta ahí nos quedamos, esperemos que no la hagan a un lado, porque ya está todo listo, firmados los contratos y espero se organicen porque Televisa tiene otras historias que van a sacar, dependemos de ello”, dijo Yuri.

Proyectos

La veracruzana planea un nuevo concierto virtual para el mes de julio, que será en su Facebook, "será más largo para que la gente desde su casa pueda disfrutar más de mi música, obviamente gratuito. A la gente hay que entretenerla, mi esposo y yo somos pastores de una iglesia y todos los domingos estamos subiendo mensajes de paz y fe, es un tiempo para crecer y recibir".

