Yuri revela detalles de su romance con Chayanne: “Fuimos enamorados”

La cantante mexicana Yuri se abrió sobre aspectos poco conocidos de su pasado y reveló por primera vez detalles del tierno y fugaz enamoramiento que vivió con Chayanne en la década de los 80.

A más de 30 años de aquel romance en plena juventud, la intérprete de “Detrás de mi ventana” contó en una entrevista a El Break de las 7 cómo fue la dulce relación que vivió con el galán puertorriqueño a quien todavía recuerda con mucho cariño.

Yuri recordó el día que Luis Miguel la ayudó a escaparse con su novio: "Era el único que sabía" La estrella se fugó después de cantar con el "Sol" en los premios TVyNovelas en 1985.

El romance juvenil de Yuri y Chayanne

En la conversación con la presentadora Chiquinquirá Delgado, la jarocha recordó que conoció al boricua durante una gira cuando él era parte del grupo “Los Chicos” y ambos quedaron prendidos.

"Cuando éramos chamaquitos me encantaba y fuimos enamorados, pero mi mamá ya desde ahí me tenía cortita. Él estaba en Los Chicos y yo lo conocí en una gira, ahí nos hicimos el ojito, a mí me gustaba mucho, yo estaba chamaquita, tendría 19 años”, confesó.

Además, la intérprete develó que sostenían inocentes encuentros a escondidas cada vez que tenían la oportunidad. “Cuando iba a México nos veíamos en casa de una tía que nos alcahueteaba", admitió.

No obstante, la estrella aseguró que a pesar del tierno coqueteo y la química entre ambos, la historia de amor no fue más allá debido a la distancia y los compromisos profesionales que cada uno tenía.

"Nunca fue mi novio, fuimos enamorados. Eso no se concretó porque él vivía en Puerto Rico", enfatizó.

De igual forma, Yuri recordó cómo fue el reencuentro con su “enamorado” años después para grabar la telenovela Volver a empezar. En el drama de 1994, ambos protagonizaron un apasionado romance pero esto no cruzó la pantalla, pues el cantante ya estaba felizmente casado con Marilisa Maronesse.

"Cuando hicimos Volver a empezar ya no hubo una relación, de amigos más así porque obviamente ya estaba casado y yo respeté. Pero me hubiera encantado, ¿por qué no decirlo?", bromeó entre risas.

En la actualidad, Yuri está casada con el músico y pastor Rodrigo Espinoza. Mientras, Chayanne continúa más unido que nunca a la venezolana.

Mira las declaraciones completas aquí: