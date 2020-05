Ángela Aguilar reaparece con el cabello rosado y 'llora' por desamor en Tik Tok

Ángela Aguilar es una adolescente llena de talentos. Con 16 años ha conquistado escenarios en México y Estados Unidos, interpretando sus canciones en solitario y otras acompañada de su papá Pepe Aguilar.

Tal parece que no tiene solo talento para el canto sino para la actuación, ya que en sus videos de Tik Tok personifica a la perfección todas las situaciones que presenta en los clips.

Aneliz, la hermana fitness de Ángela Aguilar que cautiva en redes con su sensualidad Tienen una gran relación de hermanas

Ángela Aguilar y su cabello rosado en Tik Tok

Ahora, colgó un video imitando la voz de una niña adorable, quejándose y casi llorando porque 'su amor' ya no la quiere. "Es que tú ya no me quieres, tú ya no me mandas Whatsapp, ya no me dices cosas bonitas…", dice en el video que cautivó a sus fans por su dulzura.

Ángela se grabó en la sala del rancho familiar, donde todos están cuidándose en cuarentena por el Covid-19 y usó un traje muy fresco blanco con rayas azules con el que se veía hermosa. Es un look poco común, ya que siempre suele llevar pantalones de mezclilla y playeras o camisas.

Ángela Aguilar muestra cómo combinar unas botas rockeras de plataforma con leggings Todas tenemos un par de leggings en casa

Ángela Aguilar desde niña siempre ha tenido el mismo estilo de cabello. Corto y negro, de eso no había salido. Hasta que decoloró su cabello por completo este 2020 y ha pasado por varias etapas.



Lo ha llevado gris platinado y luego le ha dado color con un tinte verde y luego este rosado con el que está experimentando actualmente.

Te recomendamos en video