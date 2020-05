Ex empleada de Óscar Burgos revela oscuros secretos de la personalidad de Karla Panini: “Es una persona manipuladora”

Una ex empleada que trabajaba en el área de limpieza en la casa de Óscar Burgos, ex esposo de Karla Panini, reveló detalles intrigantes y comprometedores de la ex lavandera.

Aunque para la fecha en la que fue contratada ya la pareja se había separado, aun mantenían relación debido al hijo en común Gabriel. Por ello, fue testigo de innumerables situaciones y discusiones entre Óscar y Karla.

“Ellos ya no estaban casados, ellos se separaron cuando Gabriel tenía un mes de nacido y se separaron porque Burgos se enteró de que ella andaba con Américo (Garza)”, indicó entrevistada por el canal de Youtube Multimedia 7.

La doméstica prefirió no revelar su identidad para no tener mayores problemas. Sostuvo que fue contratada en noviembre de 2011, cuando ya estaban divorciados, y laboró tan solo unos meses, luego de que fuera despedida por Panini por oponerse al maltrato que ejercía hacia el pequeño.

“Una vez Gabrielito estaba en la cama, estaba sentado y ella dejó una paleta de sombras de maquillaje ahí en la cama y el niño pues por inercia la tomó y obvio la destruyó y la señora empezó a golpear al niño en sus glúteos, empezó a nalguearlo y al niño le dejó rosada una pompita. De ahí fue cuando yo empecé a oponerme, porque pues prácticamente ella no lo cuidaba, ella nada más iba y nos lo dejaba en la casa de Óscar Burgos y nosotros lo cuidábamos”, reseñó Infobae.

Asegura que Karla Panini consumía sustancias

A pesar de que ya no estaban viviendo juntos, Panini frecuentaba la casa de Óscar, donde llegaba de viaje, llevaba a que cuidaran al niño y hasta la ropa le lavaban. De allí es que la mujer asegura que consiguió, en diversas circunstancias, sustancias tóxicas en las prendas de la conductora.

“Llegué a encontrar bolsas de cocaína vacías en sus bolsas del pantalón. Encontré una vez un inhalador de aluminio en una bolsa de una chamarra. Encontré también el papelito con cocaína, pero como más granulada ¿sabes?, lo que encontré también fue un medicamento que se llamaba Paroxetina, es un antidepresivo que ella utiliza para sus ataques de ansiedad porque la señora no está bien de sus facultades mentales”, reveló.

¿Qué dice Oscar Burgos sobre la versión de que su ex Karla Panini cobraba por encuentro sexuales y consumía drogas? a las 4 pic.twitter.com/v4uezUosS0 — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 22, 2020

Además, la ex trabajadora agregó que Karla Panini solía amenazar a Burgos con no dejar que siguiera viendo al niño, razón por la cual la catalogó como “manipuladora”.

“Es una persona manipuladora, es una persona mentirosa. Se cree sus propias mentiras, ella por ejemplo ante nosotros que éramos el personal, ella decía: ‘no, es que Óscar me trata muy mal’. Es que ella se hacia la víctima, pero ella provocó todo al entorno de la relación con el señor Burgos. Burgos muchas veces le dijo que ella sin él no hubiera sido nadie, a veces la humillaba porque obviamente pues lo traicionó y él estaba todo despechado”, destapó la fuente.

