Harvey Weinstein es acusado de más delitos sexuales; incluye uno contra menor

Harvey Weinstein foi um dos produtores de cinema mais badalados de Hollywood. Posou em fotos com dezenas de artistas, como Meryl Streep. Até que foi acusado de assédio e estupro. Nesta semana, saiu a sentença: 23 anos de cadeia. A história dele está muito bem contada no documentário Harvey Weinstein – Assédios em Hollywood, que você pode ver na GNT, pelo NOW, da @clarobrasil ou pelo GNT Play.