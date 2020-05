Ricky Martin da rienda suelta a sus emociones en Pausa

Ricky Martin estrena su álbum Pausa, un material donde nos lleva por una montaña rusa musical, presentando al comienzo temas más espirituales y con emotivos mensajes, hasta pasar por el flamenco y llegar os ritmos latinos que lo han caracterizado en los últimos años. Pausa podría plasmar perfectamente como Ricky ha sobrevivido a la pandemia.

"Además de ansiedad, en la cuarentena he pasado por algún tipo de duelo. Primero entras en la negación y de momento, te da coraje porque estás encerrado, después todo cambia, y luego llegas a la aceptación donde comienzan más las risas y el buen sentido del humor", destacó Ricky, y agregó "se habla del número de víctimas que es muy, real pero no se habla de la salud mental. Yo tengo la suerte de trabajar en mi casa y tener el deshago en la música, además estoy con mis hijos, mi esposo y mi madre en casa, pero hay gente que no tiene nada, también les escribo a ellos".

La emergencia sanitaria también influyó en el proceso de Pausa, no sólo en las colaboraciones que encontramos en este material, también en el nombre. "Se iba a llamar movimiento como la gira que ya había comenzado en Puerto Rico, por obvias razones cambio el nombre y hasta lo rechazó ahora. Durante la cuarentena, al proceso creativo se le han añadido distintos matices y emociones, con las que hace tiempo no lidiaba, incluso hay emociones nuevas como ansiedad. Fue un proceso interesante y me desahogué", platicó Ricky Martin durante un encuentro virtual con la prensa, donde estuvo Publimetro.

Además encontramos colaboraciones con Carla Morrison y Pedro Capó, entre otras, las cuales fueron originadas por la pandemia. "Antes de todo esto a yo no tenía colaboraciones y dudé en sacarlas. Pero pensé 'no puede ser que sea el único que se está volviendo loco"".

En cuanto a cómo ha lidiado con todos esos sentimientos, el puertorriqueño dijo: "Escribo y he compartido mi música con algunos colegas. Se trata de ser honesto y lo tenemos en la palma de nuestras manos, por muchos años escondí emociones y ahora es la clave del éxito, hay que saber cómo nombrarlas y compartirlas, tal vez alguien se identifique contigo".

Un nueva normalidad

Ricky Martin no ha cancelado su gira, de hecho quedaron pendientes sus conciertos en México, además de sus presentaciones con Enrique Iglesias en Estados Unidos y Canadá. Pero ¿cómo se imagina el cantante el regreso a los escenarios después de la pandemia?.

"No tengo idea. Yo creo que eventualmente somos humanos y mañosos, y vamos a encontrar la manera de regresar. Mientras tanto seguiremos cantándole a la vida y pasando mucho tiempo en los estudios. Pero yo no me puedo imaginar mi vida sin la experiencia de el vivo, me he subido a los escenarios desde los 11 años, es algo que me descontrola. Pero creo que hay que volver a lo básico, como dicen las abuelitas: 'lávate las manos, bañate' (risas). Ojalá lleguen las vacunas, pero hay que usar los guantes, las mascarillas, hay que ser conscientes. Yo veo un nuevo normal donde todo flota, porque son un romántico".

¿Qué escucharemos en Pausa?

– Simple. Es un tema donde "todo se simplifica cuando aceptas que lo que fue ya nunca será", señala el cantante. A dueto Sting.