¿Cómo será la nueva normalidad para la reapertura de foros en Guadalajara?

El mundo se está transformando, las rutinas y las maneras de consumir el entretenimiento. El aislamiento social permanece y aunque está por terminar la cuarentena se sabe que mientras no se encuentre una vacuna contra el Covid-19, el confinamiento será parte del día a día.

Cultura UDG ha realizado varias mesas de diálogo para hacer reflexiones entre todos los involucrados en la industria de la música, la cultura, artes escénicas y el entretenimiento, desde directores, personal eventual, gente de seguridad, empleados y el staff en general.

La sexta charla se realizó este jueves bajo el título de Reapertura y nuevas formas de convivencia, con la participación de Manuel Padilla, Karla Zapata, Tania Guerrero, Gabriela Escatell y César Barajas; además de Sergio Ramírez Cárdenas, moderador de la mesa.

La pandemia del Covid-19 ya se ha discutido mucho en Europa, y lleva una ventaja del resto del mundo, en el tema de las reaperturas, pero en México ya se están haciendo protocolos para los inmuebles.

Los participantes compartieron la importancia de homologar la nueva normalidad que regirá a los inmuebles de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin dar fechas específicas para la reactivación de los shows en vivo, esperan que sea de manera gradual y a corto tiempo.

Dentro de los grandes retos es quitar el miedo al público para que asista a los eventos, pero no hay garantía de evitar contagios en los espacios públicos.

A continuación dejamos algunas de las reflexiones que se dieron en la mesa de diálogo con los directores de operaciones y centros culturales de inmuebles, que tuvo como conclusión: “Todos anhelamos el regreso a los escenarios”.

Karla Zapata (Coordinadora del Centro Cultural Diana)

– "Lo poco que sabemos de esta pandemia o la poca experiencia en relación a que la actividad a la que nosotros nos dedicamos, pues tiene que ver con congregar masas, pareciera que esta enfermedad es incompatible con la actividad que nosotros realizamos. Estamos ante una situación nueva".

– "Nuestros espacios son para que la gente asista de manera presencial a un espectáculo, también se trata de la experiencia. Los espacios, cuando tengamos la luz verde para abrir, no podemos garantizarle a la gente que no se va a contagiar, no porque no queramos hacer todo lo debido para ello, pero qué pasa con la gente que es asintomática y todos estos protocolos que se mencionan como los túneles, la toma de temperatura, es bastante ambiguo, porque viene gente de fuera que puede traer el virus dentro del espacio".

– "Seremos obsesivos compulsivos de la limpieza, la realidad es una oportunidad para actuar y prevenirnos, pero implica un alto costo para los espacios. Son ya casi tres meses de inactividad, será un trabajo de toda la industria para adaptarse. Cuánta gente que asiste es para acercarse al artista para un abrazo o convivir con su artista, qué vamos a hacer al respecto. Son detalles que hay tomar en cuenta cuando regresemos a la actividad".

– "Además de la venta de alimentos y bebidas. La propuesta es que se realicen las menores interacciones con dinero, sino que sea con tarjetas, que el dispositivo no lo toque el vendedor, las presentaciones de la comida cambien que sean individuales".

Manuel Padilla ( Director de Operaciones Auditorio Telmex)

– "El reto va a ser que lleguemos a homologar todos nuestros protocolos para que ofrezcamos de alguna forma el menor riesgo y evitar contagios entre nuestro personal y el público. Será imposible evitar que nadie se contagie o que nadie ingrese a algún recinto con el virus".

– "Se calcula que entre 60 y 70 de la población, en algún punto, se va a contagiar de este virus".

"El reto es monumental, porque el retorno que nosotros estamos añorando, será inevitablemente gradual tal vez a 25-50, 75 y al final al 100% de nuestro aforo, será escalonado, y eso se convierte en poco financiable".

– "La logística de cada inmueble debe ser distinta por diversas razones, las medidas preventivas hay que unificarlas, desde la toma de temperatura, restringir le ingreso de personas enfermas, instalación de tapetes sanitizantes, uso de cubrebocas hasta la desinfección periódica , todo suma y no está demás".

– "Estas medidas se deben aplicar para todos, no sólo para el público, sino para el talento. Esto nos afecta a todos, personajes de la talla de Luis Miguel, que tendrán que pasar por nuestros filtros sanitarios… ya me estoy viendo en esa, pero va a suceder. Esta contingencia nos va a obligar a reinventarnos".

César Barajas (Conjunto Santander de Artes Escénicas)

– "Mientras no tengamos alguna vacuna habrá confinamientos hasta que pueda aparecer. Tenemos que trabajar a partir de las necesidades de confinamiento, es decir en mayo y junio hay más afectados, es posible que en octubre noviembre o diciembre suba de nuevo, y tengamos otra necesidad de aislamiento, porque habrá más afectados hasta no tener una vacuna seguirán los confinamiento de manera paulatina.

– "Pasarán entre tres o cuatros semanas para que una vez que inicie el desprendimiento del confinamiento se abran espacios culturales como los cines, teatros, auditorios, museos y salas de exposición, donde no podrás albergar a una gran cantidad de personas, sino que de manera gradual con 30 personas, después 50 o 100 hasta llegar hasta 450 personas".



– "Lo que es claro, es que el sector del espectáculo se empiece a plantear cómo sera el regreso a la normalidad, en medio de una parálisis y enfrentándonos a unas pérdidas millonarias. La adaptación será muy lenta y los costos serán muy elevados, pero hay que trabajar de manera global para poder abrir cualquier recinto cultural".

– "También será importante crear públicos responsables, que tengan esa seguridad de decir: 'no me siento bien, no voy"".

– "Hay que cuidar el aire acondicionado, el distanciamiento, cómo tenemos que trabajar con las orquestas, los esquemas de programción tienen que ir direccionados hacia un público diferente. No llenaremos las salas pero habrá protocolos para los músico, reducir staff, la producción y elenco".

Reducción de asistentes

Cada uno de los participantes adelantaron con qué aforo abrirían para los eventos públicos:

Tania Guerrero (FIL): 40 -50% aforo

Karla Zapata (Teatro Diana) 40% y será un reto

César Barajas (Conjunto Santander): 30 al 40% de la sala

Gabriela Escatell: 30% en general

Manuel Padilla (Auditorio Telmex): 30% prudente, gradual y con medidas preventivas.

