Brad Pitt confesó el momento en que le fue infiel a Jennifer Aniston

Brad Pitt y Jennifer Aniston son, en la actualidad, amigos de nuevo luego de enfrentar algunas dificultades cuando acabó su matrimonio. Así quedó evidenciado durante la pasada temporada de premios.

La estrella de Ad Astra fue acusada de engañar a Aniston con Angelina Jolie y los rumores resultaron ser ciertos cuando concedió una entrevista a un medio internacional, disculpándose con su ex esposa.

Brad Pitt le dijo a la revista Parade: "Pasé los años 90 tratando de esconderme, tratando de esquivar la cacofonía de celebridades. Comencé a cansarme de mí mismo sentado en un sofá, sosteniendo una articulación, escondiéndome. Comenzó a sentirme patético".

"Me quedó muy claro que tenía la intención de tratar de encontrar una película sobre una vida interesante, pero yo no estaba viviendo una vida interesante. Creo que mi matrimonio tuvo algo que ver con eso. Intentar fingir el matrimonio era algo que no era", le dijo a la revista.

"Estoy satisfecho con tomar verdaderas decisiones y encontrar a la mujer que amo, Angie, y formar una familia que amo tanto. Una familia es una aventura arriesgada, porque cuanto mayor es el amor, mayor es la pérdida.. Ese es el negocio -De acuerdo. Pero lo tomaré todo", agregó Pitt.

Más tarde se disculpó con Jennifer Aniston diciendo: "Me entristece que esto haya sido interpretado de esta manera. Jen es una mujer increíblemente cariñosa y amorosa que sigue siendo mi amiga. Es una relación importante que valoro mucho. El punto que estaba tratando de hacer es no es que Jen fuera aburrida, sino que me estaba volviendo aburrido para mí mismo, y ​​de eso soy responsable".

