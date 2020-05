Eglantina Zingg en polémica foto de revista: Con vellos en las axilas rompe los estigmas femeninos

View this post on Instagram

So happy to share this story by @marieclairearg During this quarantine I been living with my 15 year old nephew who expressed some very archaic views on women and on how they should dress, look and do. Being empathetic, collaborative, strong, or brave are not defined by gender! By letting my armpit hair grow I felt free and empowered. I don’t know if I will shave it tomorrow or will let it hang for a while. But if we keep hiding behind fake nails, breast implants, lipos, lip enhancements, waxing, hair coloring, laser and the list goes on it will be difficult to evolve indivlually and collectively as humanity. . . Durante esta cuarentena he estado viviendo con mi sobrino de 15 años quien ha expresado opiniones muy arcaicas sobre las mujeres, sobre cómo deben vestirse, verse, hacer y no hacer. ¡Ser empático, colaborativo, fuerte o valiente no se define por género! Al dejar crecer el pelo de mis axilas me sentí libre y empoderada . No sé si lo afeitaré mañana o lo dejaré por un tiempo. Pero si seguimos ocultándonos detrás de las uñas postizas, los implantes mamarios, las lipos, lanios inyectados, la depilación, láser y la lista continúa, será difícil evolucionar individual y colectivamente como humanidad. #feminism #beauty #bold #marieclaire #natural #real #bebrave #courage #genderequality #humanity #AmazonasDoItBetter . @marieclairearg 📸 @omarcruzphoto @nicofreijo @las.carcavas .