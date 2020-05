VIDEO: Danna García se reencuentra con su hijo al dar negativo a Covid-19

Danna García es una de las actrices que más se ha visto afectada por la pandemia de coronavirus, pues en tres ocasiones dio positivo a Covid-19. Pero actualmente, Danna anunció que por fin dio negativo y pudo reencontrarse con su hijo.

Por medio de un video publicado en redes sociales, Danna García mencionó que se encuentra muy ilusionada de poder estar de nueva cuenta con su pequeño, pues tuvo que permanecer en aislamiento para evitar más contagios.

No te pierdas: HEINEKEN México realiza importante donación para combatir la crisis Covid-19

Durante varias semanas la actriz colombiana registró en sus redes sociales lo que vivía con relación al coronavirus."Me siento en la obligación de compartir esto con ustedes .. Estoy casi recuperada del Covid-19, ha sido una lucha enorme. Estas imágenes tienen un par de semanas y fueron para mi familia. Creo que debemos estar tranquilos y muy positivos pero tener muy claro : ESTO ES algo serio.", escribió Danna.

Pero tal parece que los días malos pasaron y ahora se encuentra feliz por poder estar cerca de su hijo de nueva cuenta. En el video se puede ver como la actriz sorprende a su hijo, quien se emociona al verla.

Mira esto: Se busca a personas que han ayudado en México para premiarlas

Aquí el momento…

GRACIAS ✨💌, mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante… Posted by Danna Garcia on Friday, May 29, 2020

"Hola a todos, quería grabar este videito porque siento que se los debo. Hoy regreso con mi hijo, después de muchísimo tiempo, estoy súper ilusionada, estoy un poquito nerviosa porque no ve me hace tanto que no sé cómo vaya a reaccionar pero me pareció importante hacerlos parte de este momento y agradecerles mucho, siento que se los debía, siento que tenía que compartirlo con ustedes, gracias a todos", mencionó la actriz.











Publicidad











Danna García deja instrucciones para cuidar a su hijo mientras su vida peligra por coronavirus La actriz dio positivo a Covid-19 por tercera vez

También puedes ver: