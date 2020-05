Gloria Trevi vive un accidente en su lujosa piscina y casi se ahoga al zambullirse con su vestido

Gloria Trevi quería compartir un video mientras disfrutaba de su lujosa piscina de su mansión y todo salió mal por un momento inesperado.

La cantante mexicana pasó un susto tremendo que nunca imaginó, cuando decidió realizar una grabación vestida con un glamoroso vestido largo de color amarillo, con un sexy diseño propio para el verano, con el que se lanzó a la alberca, tal como se ve desde su cuenta Instagram.

“Les comparto esta triste historia para que se rían un ratito, pero…¡no lo intenten en casa!. En una de mis trivilandeadas me aventé a la alberca sin aviso. Con lo que yo no contaba era que me iba a enredar con la falda inmensa del vestido”, se escucha a la artista narrando el lamentable suceso que afortunadamente no terminó en un accidente.

En el video se puede apreciar a Gloria Trevi presumiendo de su hermoso atuendo y paseando por el borde de su piscina, pero en su improvisación de zambullirse, no atinó a pensar que su largo vestido le impediría salir a flote y respirar.

La controversial cantante ha pasado sus días de cuarentena en su enorme mansión, con sus hijos y esposo, mientras comparte sus actividades cotidianas con sus fans a través de las redes sociales.

Un accidente de la vida real vivió Gloria Trevi

La cantante escribió en su publicación, advirtiendo que no intenten lo que ella hizo: “¡Casi me ahogo! Por hacer una trivilandeada”, el cual ya lleva más de 254 mil reproducciones a 24 horas de ser compartido.

Gloria Trevi no pierde su belleza con el paso del tiempo y a sus 52 años luce espectacular, tal como se ve en el video al lucir su veraniego vestido y su melena al lado de la piscina.

Aunque todo terminó en risas y carcajadas, la propia cantante advirtió a sus seguidores que no intenten hacer lo que ella realizó al querer entrar a la alberca con un traje que se pudo convertir en un arma para ahogarla, ya que no podía salir del agua.

En el video se escucha cómo Trevi se vio desesperada y entre gritos pedía auxilio para que la ayudaran a salir. Una amiga que también se ve en la grabación, fue quien se lanzó y la sacó de la piscina, tal como lo refiere la súper estrella.

De manera jocosa, Trevi dice que “lo peor fue que cuando por fin pude sacar la cabeza… escuchen de mi propia voz… al final la crónica de cómo aparte de ahogada, fui ahorcada, empujada y maltratada”, dijo entre risas.

Billie Eilish deja ver su cuerpo como nunca en un video con el que pide respeto a su imagen femenina Con un video de su nuevo tema ‘Not my Responsability’, la cantante alzó su voz de inconformidad contra los haters que han marcado su carrera

Te recomendamos ver: