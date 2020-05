Juanpa Zurita dice que en México no hay racismo y es criticado en redes

Juanpa Zurita hizo referencia a las manifestaciones que se están viviendo en Estados Unidos, debido al abuso policial y racial en contra de George Floyd, un afroamericano asesinado por un policía blanco, hace unos días.

El youtuber quiso mostrar su postura ante estos hechos, sin embargo resultó duramente criticado.

En sus historias de Instagram, Juanpa publicó un mensaje que decía: “Siendo de otro país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas”, escribió.

Juanpa Zurita diciendo que el racismo no existe en México, hun idk how to tell you…

el racismo se vive en todo el mundo pic.twitter.com/H5gT1jsAMB

— pam (@jarpadaleckzs) June 1, 2020