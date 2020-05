Laura G se muestra por primera vez con mini short de gimnasio y abdomen al aire

View this post on Instagram

Les contaré algo : Siempre me ha costado MUCHO hacer ejercicio| Tal vez nunca ha sido mi prioridad , siempre había algo más importante que hacer ejercicio | Desde el 18 de Marzo que inició toda “ la cuarentena” Naza y yo comenzamos a hacer ejercicio por SALUD MENTAL , elegíamos hacer ejericio en vez de estar tratando de “resolver lo que ocurría 😂” | Mi cuerpo es maravilloso , el miércoles cumplo 10 meses posparto y ha ido regresando poco a poco| Mi objetivo no es tener cuadritos , ni tener todos los músculos marcados , mi objetivo es no dejar de hacer ejercicio … 😬 . . . Probé 50 clases, pague inscripción etc y las abandoné … Lo único que me ha mantenido haciendo ejercicio es el buen Fausto Murillo de @turbofausto que sube sus videos GRATIS a YouTube y les juro que me da tanta felicidad verlo entregado a sus “máquinas de hierro” 🤣…. . . . ¿ Por dónde se empieza? EMPEZANDO , yo hago 4 veces a la semana y mi energía , mis pensamientos, han cambiado …¡ Ahora entiendo el tema de endorfinas! . . . PD . Los juguetes de los niños 😂| Ojo tiene que ver también que Lucio creció , que ambos están muy aplicados para dormir temprano y así yo tengo tiempo para MI…. 😬 ( Bueno creo que ya escribí mucho ✌🏻) . . . PD 2 Aplausos a Naza que cuando no quiero hacer me dice ….¡ Vámos Baby! 😂…. ¡ Levántate Guerrera! . . PD 3 Si logró los cuadritos me la pasaré subiendo fotos en bikini … mejor sin cuadritos 😂