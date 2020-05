Mati Gómez explora el pop urbano con grandes aliados

Mati Gómez explora el género del urbano y para el remix de su tema Yo no sé tuvo como padrinos a Nicky Jam y Reik. Ahora mantiene su paso, a pesar de la fuerte competencia del género urbano, sobre todo el que se hace en Colombia y Puerto Rico.

“Ha sido un camino que se me ha dado muy bien. Mi lanzamiento oficial como artista fue el 11 de agosto del año pasado (2019), ahora en mi segundo lanzamiento que es el remix de mi primera canción es con Nicky Jam y Reik, eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas, sobre todo gracias al trabajo y la disciplina. Para los artistas que no son colombianos, mexicanos o puertorriqueños, es más complicado, pero tuve la fortuna de que alguien me viera y me apoyara de esa manera”, dijo el cantante chileno.

Mati Gómez compartió cómo fue grabar el video junto a Nicky Jam y Reik.

“Nunca me imaginé hacer una colaboración con ellos a tan corto plazo. Al principio estaba nervioso, y me dijeron (Nicky Jam y Reik) que aquí todos somos personas disfrutando de eso, no hay que ponerse nerviosos, porque aquí somos todos iguales. La calidad humana es algo que me impactó, eso me sorprendió y lo tomo como referente… Es un regalo de Dios. Ellos son mi padrinos, que me están dando el empujón para la bienvenida al género. Creo que una de las claves del reguetón urbano y el pop urbano, es trabajar en equipo y crecer juntos sin envidias”.

Lanzamiento oficial

Adelantó que espera lanzar este año su primer EP.

“Se viene mi primer EP con siete canciones, que tiene un poco de todo, para bailar, dedicar, de desamor y amor, el cual espero que salga este año”.

Mati Gómez durante su charla con Publimetro compartió su opinión sobre el panorama de la música en vivo, para los próximos meses.

"Lo veo complicado que pronto se puede hacer un show, lo más cercano a un show será con menos gente, todas las medidas preventivas y la sana distancia".

