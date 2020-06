Arremeten contra Bárbara de Regil tras consejo para evitar ser golpeada

"Hay que respirar profundo. Si estás en una casa donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te golpea, grita humilla que te insulta, le pidas con todo tu corazón que te trate como te gustaría que lo traten, o la traten. Te pido por favor, que te toques el alma. Yo estoy en este mundo, en esta tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo", son las palabras que compartió Bárbara de Regil en un video, que generó una serie de críticas y ataques en contra de la actriz.

Más de una vez Bárbara de Regil se ha convertido en tendencia por sus rutinas de ejercicio, consejos de salud o las críticas que ha vertido contra las personas que no comulgan con su estilo de vida.

La actriz ha demostrado tener un gran escudo para defenderse de los comentarios, críticas y burlas por su estilo de vida, sobre todo al momento de compartir sus rutinas y consejos en las redes sociales.

La actriz llegó a siete millones de seguidores en Instagram y como ella lo ha manifestado " son más los buenos que malos" para agregar: "Tú decides tus emociones. Nadie te hace sentir nada, nadie te hace enojar, nadie afecta tus emociones sin tu permiso".

díganle a su agresor que ‘por favor te trate como le gustaría ser tratado’, aunque mueras en el intento… ¿cómo no se nos ocurrió antes? @barbaraderegil tanto ejercicio y no veo que te llegue oxígeno al cerebro.

Jajaja Bárbara de Regil tiene una diminuta pizca razón, pero siempre encuentra la manera para no tenerla en lo absoluto. 😆🤦🏼‍♂️ #HoldMyLicuado https://t.co/JLjd0m5jjz

Juanpa Zurita y Barbara de Regil nos demostraron, una vez más, que no darte cuenta de tus privilegios es vivir en una burbuja.

Pero eso no sólo les pasa a los influencers, nos pasa a todos y todas. Cada uno somos privilegiados de cierta forma. No reconocerlo es parte del problema

— Toño Badillo (@soyelbadi) June 1, 2020