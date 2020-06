Lucero presume sus tonificadas piernas en una sexy mini falda

View this post on Instagram

Fátima linda! Te agradezco con todo el corazón que hayas elegido a #TeamLucero en #LaVozKidsMX! ✌🏼💗 Tu voz es fuera de este mundo, y a tu edad no es normal cantar así de maravilloso, eres admirable! 🙌🏼🌟 Sé que nos veremos muy pronto, cuenta con mi apoyo siempre! 🎉