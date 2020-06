Mijares revela detalles inéditos de su romance con Lucero: “Me hizo darle vueltas, hasta que caímos”

A casi una década desde que Manuel Mijares y Lucero Hogaza pusieran punto final a su matrimonio, el cantante dejó de lado el hermetismo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera y relató detalles inéditos de su romance con la madre de sus dos hijos.

El intérprete de Soldado del amor se abrió sobre sus recuerdos de aquella época en una entrevista a la revista Quién, donde habló con una sonrisa sobre lo difícil que fue conquistar a la Novia de América, cómo pidió su mano y por qué tenía una expresión tan severa el día de su boda.

Mijares recuerda su entrañable historia de amor con Lucerito

Tal y como el público lo ha venido escuchando, la historia de amor entre estas dos brillantes estrellas inició cuando se conocieron en el año 1985, durante el rodaje de la película Escápate conmigo.

En la pantalla ambos protagonizaban un gran amor y detrás de escena se dio un flechazo instantáneo pero por la edad de la actriz, Mijares no se atrevió a dar el primer paso.

“Ahí conocí a Lucerito, cuando hacemos la película, ahí nos gustamos mucho y empezó algo, no hubo nada, yo siento que le gustaba y a mí me encantaba, pero estaba muy chiquita, tendría 17 años. Cuando la vuelvo a ver, tendría 25 y dije: 'Chúpale pichón, caray”, contó.

Sin embargo, recordó que la cantante de “Electricidad” no cedió tan fácilmente a sus encantos y “se vengó” de él cuando intentó ganarse su corazón.

“Ella me la aplicó, como no pelé yo mucho en la película, me hizo darle vueltas, hasta que caímos", afirmó. Además, explicó que tuvo que hacer uso de "técnicas muy personales, estrategias, la estuve buscando, me decía 'háblame luego' y no contestaba".

Tras varios intentos, los cantantes se reencontraron después para cantar Cuatro veces amor, pero en aquella ocasión también resultaron infructuosas todas las estrategias de Mijares.

"Ella seguía enojada, tenía trabajo hasta arriba, estábamos en un foro de Televisa, pero ella estaba en otro haciendo una telenovela, hicimos las fotos y me acuerdo que me regañó ahí”, rememoró.

Luego de ese último fracaso, el artista se rindió con Lucerito, pero el universo conspiraría a su favor y los reunió una noche por casualidad en Guadalajara, donde finalmente las chispas se encendieron.

"Dejé de buscarla, nos encontramos en un hotel, yo cantaba en una boda, temprano, y ella cantaba en el palenque. En la noche estuvimos platicando, con su hermano, toda su gente y la mía; a partir de ahí empezamos a salir”, sostuvo.

Una tierna propuesta de matrimonio

Solo un año después desde que Lucero y Mijares se volvieran la pareja del momento, el también actor sintió que era el momento de dar el siguiente gran paso y entregarle la sortija a su amada.

"El que no estaba preparado era yo (risas). El anillo se lo di… tuve un show en el Teatro Metropólitan, ahí le dediqué una canción y me pasé al piano, subió, se sentó junto a mí, ahí en un vasito le puse la cajita. Le dije: 'No lo abras enfrente de la gente”, dijo.

"Hasta que se fue a su lugar lo abrió, con señas me dijo: 'Chido, bien' (risas), no, sí estaba emocionada, ahí realmente empezó todo", añadió.

Poco después, en 1997, vendría la gran boda transmitida por televisión que batió récords de audiencia; no obstante, muchos se preguntaron en aquel momento por qué él tenía un semblante tan severo.

A más de 20 años de aquel suceso, Manuel aclaró que no estaba molesto durante el importante acontecimiento sino sumamente nervioso.

"Yo creo que ella fue la que me pidió lo de la casada… ¡No! (risas). Yo ya estaba en edad de merecer porque me casé de 38, al mes cumplía 39, le dije: 'Lucerito, no me puedo casar de 39, luego como voy a platicar eso'. Ya estaba planeado todo, el lugar… esto de que se televisó realmente fue la última semana”, señaló.

"Pensamos que era una bonita forma de que la gente que nos había apoyado en nuestras carreras pudiera ver la boda y era nuestro agradecimiento (…) Yo estaba nerviosísimo, no estaba enojado, estaba sudando, me salía de la frente, pasó por donde tenía y me llegaba a los tobillos", agregó.

Asimismo, desveló que la presencia tan cercana del equipo de producción que se encargó que televisar el enlace también contribuyó a la dureza de su expresión.

"Claro, la capilla en Vizcaínas no es tan grande y había mucha gente, a parte las cámaras, tenía una junto a la cara, y las luces. Todos dijeron que estaba enojado y ella sonriendo, pero Lucero se la vive sonriendo, aunque esté dormida", destapó entre risas.

Una gran amistad

Lamentablemente, tras meses de rumores de un distanciamiento, los esposos anunciaron el 4 de marzo de 2011 que habían decidido separarse definitivamente tras 14 años de matrimonio. Por fortuna, ambos asumieron el divorcio con madurez y han continuado una relación amistosa por el bien de sus únicos hijos, Lucerito y José Manuel.

“Ahora tenemos una extraordinaria relación, de mucho cariño, compartimos mucho tiempo con los niños, somos vecinos, estamos a 20 pasos, de elevador a elevador, y en esta cuarentena de refugio, están aquí los niños, se cruzan esos pasos y después regresan, hemos podido convivir mucho y pasar todo eso lo menor posible”, concluyó.

