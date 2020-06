Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se están dando un espacio y niegan infidelidad

La cantante Chiquis Rivera tuvo que sincerarse ante los medios de comunicación en plena promoción de su más reciente disco “Playlist” que ha sido bautizado en medio de una crisis matrimonial que se ha hecho pública.

Chiquis Rivera enfrenta los rumores de infidelidad de su esposo Lorenzo Méndez La cantante aseguró que también días no tan buenos.

La pareja ha estado pasando por ciertas dificultades y diferencias desde que comenzó la cuarentena, como tantas otras relaciones. Así lo indicó la artista en entrevista con varios programas de televisión.

Específicamente a “Hoy” afirmó que aunque no está completamente separada de Lorenzo Méndez, sí se están dando un tiempo para cada quien. “Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad”, comentó la hija de Jenni Rivera.

¿Qué sucede entre Chiquis Rivera y su esposo?

Desde hace unas semanas, se ha especulado todo tipo de información alrededor del matrimonio que el próximo 29 de junio cumple un año. Varios medios aseguran que Lorenzo le fue infiel a la intérprete y además lo vieron en un estudio de grabación sin su anillo de bodas.

Por si fuera poco, días atrás, el cantante fue fotografiado mientras se saltaba la cerca de su casa para para poder entrar. Con esto se avivaron aun más los rumores de severos problemas en la pareja.

Ante estas aseveraciones, Chiquis aseguró que todo es falso y no se trata de infidelidad su intermitente separación. “No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa”, reveló.

Por su parte, Lorenzo, a través de sus historias en Instagram, pidió respeto a quienes han estado levantando chismes acerca de su relación. “Primero que nada si no saben la verdad de las cosas, mejor no comenten. Mejor les pido sus oraciones a cada uno de nosotros, hacia nuestro matrimonio, se los agradecería, pero si no saben la verdad que nomás mi esposa y yo sabemos, por favor, respeten”, exhortó el artista.

