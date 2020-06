Christian Nodal estrena reality show y disco para acercarse a la gente

Christian Nodal ha tenido que modificar su rutina de trabajo, ante las circunstancias que ocurren en el mundo por la pandemia de Covid-19, lo que lo ha obligado a replantearse las maneras de hacer música, cómo conectarse con la gente y dividir en dos partes su disco para complacer a sus seguidores que le pedían más música.

“Estamos en este descanso obligatorio. Estoy en mi casa de Guadalajara con mi familia, y preparándome para volver bien machín a los escenarios. Empecé el año con 90 conciertos ya pactados, pero tuve que cancelar la gira. Por ahora, pienso hacer conciertos en vivo en las plataformas digitales cuando salgan los dos discos. Veo posible un concierto hasta mediados de 2021, porque las prioridades son cuidarnos, guardarnos y espero que vuelvan los conciertos para tener contacto con los fans”, adelantó en entrevista Christian Nodal.

El músico y compositor estrena este martes 2 de junio, la nueva temporada de La Voz, junto a Ricardo Montaner, Belinda y María José.

El cantautor recién lanzó su EP AYAYAY!, el cual contiene siete temas, donde sigue la línea de las canciones de amor y desamor, sin embargo en esta ocasión ha incluido letras cuya historia y lenguaje está más dirigido al público joven, a su sentir y a su forma de percibir las cosas.

“Lo estuve planeando hace un año tres meses, y en este EP viene salsa, ranchero, bolero, balada, hasta vallenato, cumbia y country. Cambió la manera de promover la música, para este tercer material si lo lanzábamos en estos tiempos, muchos temas muy buenos se iban a perder".

Añadió, "repartimos el disco en dos partes, primero salen siete canciones, ya salieron dos sencillos, y en septiembre sacamos la otra parte del disco, que es llamado mini disco”.

A sus 21 años ya recibió premios Grammy, es catalogado como el artista solista regional mexicano número uno en Apple Music en todo el mundo, con temas como Adiós amor.

“Dejé de preocuparme por tratar de superar temas como Adiós amor o Probablemente, porque no estoy haciendo canciones para ser número uno, porque lo hago para expresar mis sentimientos. Amo demasiado la música y le tengo mucho respeto; no estoy preocupado si les gustan o no mis canciones, simplemente las expongo para la gente”.

No a los conciertos online con costo

Christian Nodal aclaró que está nueva manera que se vive en la industria de la música, la está haciendo más humana, pero no está de acuerdo en cobrarlos conciertos online.

“No podría cobrar un concierto mío por internet, si están pagando algo los fans es para ver un show entero, eso sería algo grosero para mí. Esta mal que lo diga yo, la prioridad no son los conciertos, la prioridad es ayudar a la gente que vive al día. Los conciertos se darán con el tiempo, pero hasta el próximo año. Voy a prepara mi show para sorprender a la gente y hacerlo machín, así que conciertos en vivo gratis, es lo más justo·.

Las Claves

Pasión. “Entrego lo mejor de mí en la música, porque cuando estoy en el estudio le meto mucha pasión y corazón.Llevo tres años de carrera, lo único que busco es que la gente se conecte con mis canciones”, dijo Chritian Nodal.

Mal de amores. “No sé si sé mucho o poco del amor, pero me ha tocado disfrutar de seres humanos que han cambiado mi vida en muchos sentidos. Todas mis relaciones les guardo mucho cariño, porque me enseñaron bastante. No sé si es mucho o poco, pero he vivido algo y todo está plasmado en las canciones. Yo personalmente cuando sufro por un mal de amor, le guardo su tiempo y respeto”.

Tatuajes. “Empecé a tatuarme a los 18 años y empecé en la música a los 17. Me acabo de hacer uno que dice “Ahora”, que es un nombre especial que lleva el nombre de mi disco y otro (cuello) “Me dejé llevar”, que es uno de los que más me ha dolido, son parte de mi historia”.

Industria. El cantante señaló que la pandemia está logrando tener una industria más humana, que a pesar de la distancia está acercando al artista con el público de manera directa

Estreno de La Voz

2 de junio a las 19:30 horas, por Azteca Uno.

