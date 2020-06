Eiza González posó con la nueva y lujosa cartera Louis Vuitton valorada en más de 3 mil dólares

View this post on Instagram

Loja da #LouisVuitton sendo saqueada em Portland. A marca foi criticada após lançar sua nova bolsa #LVPont9 ontem, em meio a toda repercussão dos movimentos anti-racistas nos Estados Unidos. É questionável uma marca global com grande influência e presença na cultura contemporânea negra, principalmente agora com @virgilabloh nas coleções masculinas, não se posicionar neste momento tão importante da discussão anti-racista. Virgil já havia se posicionado em seu instagram, porém ainda era esperado a própria marca se colocar diante a situação e após o lançamento e divulgação da nova bolsa pelos influencers selecionados pela marca, se teve a impressão que a marca estaria ‘socially tone-deaf’, ou seja, não agindo como esperado no momento. Hoje @louisvuitton publicou um vídeo de apresentação da temporada inaugural de Virgil na marca com as # do movimento. Qual sua opinião sobre o posicionamento de grandes marcas diante assuntos tão importantes? vídeo: RealJamesWoods pelo Twitter #BlackLivesMatter