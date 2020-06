Hermana de Sherlyn publica la primera foto de su sobrino André

Desde que Sherlyn anunció que estaba embarazada el pasado mes de diciembre, la actriz ha divulgado en redes sociales todos los detalles de su gestación hasta el nacimiento de su primogénito, André, el pasado 30 de mayo.

Ahora, a solo un par de días desde que se estrenó como mamá, ha sido su hermana, Silvia Criselle, quien enamoró al público al compartir la primera foto de su sobrino recién nacido.

‘Hubo un sustillo por ahí’: Sherlyn habla sobre su parto Sherlyn mencionó que está muy feliz porque es madre de un niño espectacular que se porta muy bien

A través de su perfil en Instagram, Criselle publicó este 1 de junio una tierna imagen donde se la puede ver tomando la pequeña manito del niño, quien lleva puesto un trajecito blanco.

“Te amaré hasta el último día de mi existencia… #bienvenido #sobrino #tía #tíaorgullosa #amorinfinito #mibebé”, escribió en la leyenda de la postal, donde permanece oculto el rostro del niño.

Aunque no se aprecian más detalles del bebé de la estrella de 34 años, la instantánea cautivó rápidamente a los usuarios de la red social, que no tardaron en comentar masivamente al post.

“Muchas ya estamos ansiosas por conocer al príncipe”, “Ya lo queremos conocer, seguimos día a día la espera”, “Qué emoción, muchas felicidades a la tía y claro que a la mamá” y “Qué manota. Qué Dios le bendiga eternamente…”, fueron algunas de las reacciones, entre las que también se destacó la presentadora Andrea Escalona.

Igualmente, algunos internautas preguntaron el por qué no mostraba la cara de André, a lo que la hermana de la madre primeriza respondió tajante: “Porque soy la tía, a mí no me corresponde”.

Sherlyn presume las cobijas para su bebé

Hace unas horas, la protagonista de Clase 406 reveló en las historias de Instagram que ya había arribado a la casa de sus padres, Lorena Díaz y Carlos González, donde disfrutará su primera etapa como mamá.

“Llegando a casa de los abuelos. Miren nada más qué va a estrenar (André), toda las cobijas que le hizo su abuelito”, expresó, mostrando varias mantas estampadas en tonos azules.

Posteriormente en otro clip en sus stories, aseguró a sus fanáticos que había vivido “muchas cosas” que ansiaba compartir, pero no era nada de qué preocuparse porque su sueño hecho realidad, André, estaba en perfecto estado.

“Mis amores bellos, perdón porque he andado un poco desaparecida, me estoy estrenando de mamá y tengo muchas que contarles, me han pasado muchísimas cosas, pero bendito Dios, todo está en orden y André está espectacular”, sentenció.

