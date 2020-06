Bárbara de Regil justifica sus comentarios sobre el maltrato comparándolo con los 'chancletazos' de su mamá en la infancia

Bárbara de Regil trata de aconsejar a sus seguidores sobre cómo pueden vivir una vida más amorosa, tranquila y paz, pero recientemente se volvió tendencia en redes sociales por sus polémicos consejos a las mujeres que son maltratadas.

"Hay que respirar profundo. Si estás en una casa donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te golpea, grita humilla que te insulta, le pidas con todo tu corazón que te trate como te gustaría que lo traten, o la traten. Te pido por favor, que te toques el alma. Yo estoy en este mundo, en esta tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo", manifestó en un video grabado desde su casa, que fue ampliamente criticado por el público.

Arremeten contra Bárbara de Regil tras consejo para evitar ser golpeada La actriz vuelve a la polémica en redes sociales, al compartir un video en el que da un consejo a las personas que sufren violencia doméstica.

Bárbara de Regil y sus polémicos comentarios sobre el maltrato hacia la mujer

Ante la ola de señalamientos hacia ella, la actriz y coach fitness publicó varios videos en sus historias en las que ofrece disculpas por haber hecho tal comentario y que es una fiel defensora de los derechos de la mujer.

"Estoy aquí dando la cara. No lo quiero dejar pasar y quiero pedir una disculpa por haber hablado del tema de la violencia, lo que yo en verdad quería decir era que podemos vivir una vida con más armonía entre las familias, con tu mamá, con tu papá, con tu pareja y me refiero a las discusiones y a los problemas cotidianos que tenemos todas las familias", detalló la protagonista de Rosario Tijeras.

Bárbara de Regil impacta al mostrar sus estrías en sus senos y enfrenta a los haters que critican su cuerpo No tiene ninguna clase de complejos

"Claro que me equivoqué en decir la palabra golpes y pido una disculpa, yo lo que en verdad quiero transmitir es mi filosofía de vida, el amor, pero si de algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género, las amo con todo mi ser", enfatizó.

En otro clip comparó lo que quiso decir con un ejemplo de su infancia: "Voy a cerrar el tema con esto, obvio yo sé que cometí un error en cómo dije las cosas, pero voy a poner un ejemplo, cuando yo era chiquita mi mamá me pegaba cañón, la chancla era como lo típico, ya saben (…) Y cuando yo llegué a un punto de paz, de amor, de tranquilidad, de dar el sentimiento que yo quería recibir, mi mamá cambió. Literal mi mamá era de que ' a ver, no sé qué' (gritando) y yo, 'mami, tranquila… te amo' y ella era 'wey, qué le contesto'… a eso me refería".

Te recomendamos en video