Bárbara de Regil pide disculpas y se retira de red social

Ante la ola de críticas y comentarios fuertes sobre el polémico mensaje que dio hace unos días, la actriz optó por volverse a salir de la red social, ante las ofensas que recibía, sin antes pedir una disculpa a sus seguidores.

"Igual reitero mi disculpa por haber hablado del tema de violencia, si ven el video completo ENTIENDEN PERFECTO. Y los que me conocen SABEN que si algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género. Yo , mi hija , mi mamá, etcétera".

Agregó, "pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió .mi idea de vida es que aprendamos a vivir en AMOR Igual aquí les dejo LO QUE FALTó del video . Que me parece importante".

En otro momento comparó lo que intentó decir con un ejemplo de su infancia.

"Voy a cerrar el tema con esto, obvio yo sé que cometí un error en cómo dije las cosas, pero voy a poner un ejemplo, cuando yo era chiquita mi mamá me pegaba cañón, la chancla era como lo típico, ya saben (…) Y cuando yo llegué a un punto de paz, de amor, de tranquilidad, de dar el sentimiento que yo quería recibir, mi mamá cambió. Literal mi mamá era de que ' a ver, no sé qué' (gritando) y yo, 'mami, tranquila… te amo' y ella era 'wey, qué le contesto'… a eso me refería"

Ante la ola de señalamientos hacia ella, la actriz y coach fitness publicó varios videos en sus historias en las que ofrece disculpas por haber hecho tal comentario y que es una fiel defensora de los derechos de la mujer.

"Estoy aquí dando la cara. No lo quiero dejar pasar y quiero pedir una disculpa por haber hablado del tema de la violencia, lo que yo en verdad quería decir era que podemos vivir una vida con más armonía entre las familias, con tu mamá, con tu papá, con tu pareja y me refiero a las discusiones y a los problemas cotidianos que tenemos todas las familias", detalló la protagonista de Rosario Tijeras.

Agregó, "y para cerrar el tema, voy a poner un ejemplo, mi mamá me pegaba esa fue mi infanci, y cuando llegué a un punto de amor, de luz y de paz yo la cambié a ella, ahora ella es un ser sumamente amoroso".

Reacciones ante su anuncio

