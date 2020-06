Mira cómo luce en la actualidad la hija de don Armando y Betty de “Yo soy Betty, la fea"

Desde su estreno en 1999, la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea" ha conquistado a personas en más de 180 países en el mundo con la historia de amor entre la economista Beatriz Pinzón y don Armando Mendoza, el presidente de una casa de modas.

A más de 20 años desde que salió al aire por primera vez, el éxito de este melodrama, adaptado alrededor de 30 veces y doblada en más de 20 idiomas, sigue siendo imbatible y todavía guarda un lugar muy especial en los corazones de la audiencia que no se cansa de revivirla.

Lo que pocos recuerdan es que después de este fenómeno televisivo, Canal RCN, encargado de la producción de la novela, lanzó una secuela llamada Ecomoda, donde se relató la vida de Betty, más bella que nunca, junto a Armando tras el final de la primera parte.

Aunque esta no fue tan popular como su antecesora, otorgó a los fanáticos la oportunidad de ver cómo los queridos protagonistas lideraban la empresa y cómo se enfrentaban a la paternidad de su primer retoño, Camila Mendoza Pinzón.

Si bien el personaje de la pequeña solo tenía unos meses de vida y no fue parte del elenco original, se ganó de inmediato el corazón de los televidentes solo por ser el fruto del amor de esta inolvidable pareja de la televisión.

La pequeña Camila fue interpretada en aquel entonces por una bebé llamada Paula Yepes Pinto, quien se ganó el papel gracias a la tranquilidad que manifestó en el casting.

Ahora, a más de una década desde que culminó este relato, "Camila" no es más una niña y no solo sorprende lo mucho que ha crecido, si no también su curioso parecido con Ana María Orozco, actriz que dio vida a Betty, la fea.

Paula Daniela Yepes Pinto solo tenía 8 meses de edad cuando fue seleccionada para ser la hija de Betty y don Armando en la parte final de "Betty, la fea".

Su madre, Andrea Pinto, contó al diario colombiano El Tiempo que los productores no hallaban a la niña correcta para ser Camila. Al enterarse de esto, Julio César Herrera, que encarnaba Freddy Stewart Contreras en el proyecto, le aconsejó a su amigo Óscar Yepes que postulara a su hija Paula.

Yepes, quien se dedicaba al teatro y la televisión, atendió el consejo y llevó a la niña al set para realizar las pruebas. Al llegar, se encontraron con casi 50 postulantes que deseaban con ansias caracterizar a la nena. Entre todas, Paula destacaba por ser la más pequeña.

De acuerdo a sus padres, en el casting los directores solicitaban a las niñas que hicieran gestos y todas interpretaban muy bien varias emociones y actividades. Mientras, Paula solo se quedaba inmóvil delante la cámara moviendo sus ojitos.

Pinto recordó que los directores incluso le enseñaban juguetes para sacarle alguna sonrisa a “Pau” pero ella permanecía “estática”.

A pesar de su excesiva tranquilidad, Yepes Pinto logró colarse entre las dos finalistas. Para la gran prueba final, solo se quedó igual de estática que al principio, pero su buen registro en cámara la hizo ganarse el papel.

Los orgullosos progenitores contaron que, durante las jornadas de grabación, todo el equipo de trabajo era paciente con la niña que de vez en cuando lloraba. Asimismo, recordaron que cuando filmaban, la consentida se quedaba muy tranquila junto a la actriz de “Betty”.

Por otro lado, cuando estaba con "Armando", personificado por Jorge Enrique Abello, "era muy difícil grabar. Cuando la cargaba, lloraba mucho y era muy inquieta".

Debido a que era muy pequeña, Paula no guarda en su memoria ninguna anécdota con Orozco ni Abello y tampoco los ha vuelto a conocer en persona. No obstante, aseguró sentirse muy feliz por haber sido parte de la importante producción colombiana.

“Nunca he charlado con Ana María Orozco, ni con Jorge Enrique Abello. Los admiro profundamente como actores. Sé del éxito mundial que ha tenido la novela, pero también reconozco el elenco tan valioso que tuvo (…). Será emocionante saber que me volví famosa por algo que ni me di cuenta”, expresó a la revista Enfoque.

En sus redes sociales, Paula ha recibido comentarios por parte de los devotos de esta novela que aseguran que, a pesar de no compartir ningún vínculo sanguíneo con Ana María Orozco, son parecidas físicamente.

Actualmente, esta joven estudia Teatro Musical con miras de regresar a la televisión en el futuro. "Estoy destinada para esto", sentenció.

