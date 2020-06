Ella es Laura Londoño, la actriz que le arrebató el protagónico de “Café con aroma de Mujer” a Carmen Villalobos

View this post on Instagram

Feliz día mamás! …oops, no es hoy el dia??? Ah, es que yo no he parado de ser mamá desde ESE DÍA y ustedes? Y no una mamá cualquiera, sino que trato de ser LA MEJOR MAMÁ y saben que? Me he dado cuenta que lo soy y ustedes también porque seguro nos faltan muchas cosas por mejorar, pero si hacemos lo que está a nuestro alcance con amor, está bien, está más que bien! Así que ánimo que sí se puede y gracias por toda la entrega en esta época de cuarentena cuando somos las mejores mamás, son los mejores papás, somos todos los mejores profesores, cocineros, artistas, estilistas y sobre todo la mejor compañía. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #soylamejormamaqueAllegrapuedetener @johnsonsbabycolombia