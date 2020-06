Gala Montes está lista para las grabaciones de La Mexicana y El Güero

Después de formar parte de series como El señor de los cielos y Mi familia perfecta, Gala Montes está lista para estrenar nuevos proyectos en la televisión, como es su incursión a Televisa con la telenovela La Mexicana y El Güero.

Además lanzará una canción, el próximo 26 de junio.

La actriz hará el protagónico juvenil en la producción de Nicandro Díaz, que protagoniza Itatí Cantoral.

La actriz está por arrancar las grabaciones de La Mexicana y El Güero que tuvo que posponerse por la cuarentena y el paro en los set de grabaciones, para no poner en riesgo a actores y staff completo de la Televisa.

“La Mexicana y El Güero, es un remake de Destilando amor, soy la hija de Itatí Cantoral, ambas somos unas estafadoras. Es un personaje divertido, caprichoso, un tanto villana por la situación que la pone su mamá. Ellas se quieren, pero al a vez, se hacen daño. El trabajar en Televisa siempre había estado en mis planes, ahora que ya no soy exclusiva de Telemundo, pues me encantó la oportunidad de hacer este proyecto", adelantó Gala Montes.

Televisa recién arrancó su reactivación en los sets, que tuvieron que cerrarse por la cuarentena; ahora ya están trabajando, con las medidas sanitarias para no poner en riesgo al personal.

“Ya estamos en lecturas en línea para empezar a grabar en las próximas semanas”, dijo la joven actriz, quien además interpretará un tema dentro de la telenovela.

Mujer como objeto

A lo largo de su carrera como actriz, Gala Montes, ha realizado varios papeles en las historias de la pantalla chica. La actriz ha señalado que no hará papeles donde la mujer sea tomada como un objeto.

“Quiero que se valore al artista y a la mujer. Volveré a realizar series de crimen organizado o cualquier otros, pero siempre y cuando, se me de la oportunidad de demostrar mi trabajo, no como un objeto, ese es lo que no me gusta".

Añadió, "entiendo que hay que mostrar la feminidad de las mujeres, no estoy peleada en hacer desnudos o salir en ropa interior, pero no que siempre sea tratada y expuesta como un objeto”.

Faceta en la música

Mientras arrancan las grabaciones de La Mexicana y El Güero, Gala Montes, lanzará una canción llamada P.E.C., el próximo 26 de junio.

