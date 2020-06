El poderoso mensaje contra el racismo que ofreció Meghan Markle antes de casarse con Harry

Meghan Markle ha estado luchando contra el racismo durante gran parte de su vida. La duquesa, desde que contrajo matrimonio con el príncipe Harry, soportó ataques racista de la prensa británica y, según algunos reportes, de algunos miembros de la realeza quienes nunca la aceptaron.

En el 2012, la actriz en ese entonces, participó en una campaña en contra del racismo que hizo USA Network, canal que transmitía 'Suits', la serie que protagonizó antes de pertenecer a la realeza.

Meghan Markle in 2012 for USA Network’s “Characters Unite ‘I Won’t Stand For____’” campaign.

Her’s was racism and it is what I won’t stand for either. pic.twitter.com/Xjy04KON9i

