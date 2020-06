Ana María Orozco y su amor 2.0 con Mixi Ghione: La 'twitter propuesta matrimonial' que terminó con otro tuit

View this post on Instagram

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 Ponele alegría Beto. Asomate un cachito al sol, por donde puedas, asomate. Pegate un grito de esos gritados, y que los de enfrente te manden a la cana. Bailá el corazón, y bailá el culo. Cantá salchichas con puré. Comé semillitas de girasoles, pelalas adentro de tu boca y escupí las cascaras al espejo, se quedan pegadas con la saliva. Barré las paredes y colgá cuadros en el suelo. Colgate de la araña y gritá Jerónimo. No mates a la araña. Cortate las uñas de los pies. Acomodate el esqueleto, lo tenés corrido. Cambiá el foquito, y si no tenés foquitos…sacá el foquito. Bailá el culo, cantá agudo, desafiná. Que se enojen los cucos, sé insoportable, que se enoje tu casa…sé insoportable. Que huelas feo. Rascate la espalda con los cubiertos. Secate lo transpirado con el trapo de cocina. Eructá tremendo, suena tremendo. Estamos solos Beto, como en el subte…solos. ¿que importa? . #LiteraturaDeBarro #6689714 #Cuarentena #Solos #alegria #QuedateEnTuCasa #MeQuedoEnCasa #EnMiCasa #MaxiGhione