Bárbara de Regil confiesa que fue una adolescente "tóxica" y de muchos excesos

View this post on Instagram

🤎 Cuando estas triste , enojado , con envidia , frustrado o de malas contigo o con el mundo en general … Se nota ‼️ se nota por cómo caminas , hablas , actúas…. Pero sabes que parte de tu cuerpo lo NOTA MUCHO MÁS ❓ Tu subconsciente 💭🧠 y tú subconsciente cumple …. Cumple lo que dices , piensas 🙄 Palabra hablada 💭 Trata de NO PENSAR 💭⤵️ ( decretarte ) 🛑 No puedo 🛑 No tengo 🛑 Es imposible 🛑 No soy inteligente 🛑 No tengo dinero 🛑 No tengo tiempo 🛑 No me educaron para eso 🛑 Siempre estoy enfermo 🛑 Siempre me dejan 🛑 siempre me ponen el cuerno 🛑 Siempre me va mal Tu subconsciente es mucho más PODEROSO que Tú Mente Consciente 🧠🖤 Hoy semilla – Mañana Flor 🌷 Hábitos diarios = RESULTADOS DIARIOS 🖤 VENGA Tu PUEDES ‼️✨ Camina diferente ‼️ponte de pie ‼️ Hombros arriba ‼️ Cabeza en alto ‼️ Tú lenguaje corporal decide quién eres ‼️✨ Domina tu Mente 🧠 todo es posible en la medida QUE TÚ CREAS QUE ES POSIBLE – siguiente foto