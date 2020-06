Jacqueline Bracamontes desde niña jugaba a ser “miss” y agradece no haber ganado el Miss Universo

Muchas veces pasa que desde niños jugamos e interpretamos diferentes roles pero jamás podríamos imaginar que muchos se convierten en realidad. Eso le sucedió a la actriz Jacqueline Bracamontes quien sostuvo una amena conversación con su colega y amigo Jan, quien prácticamente “le sacó los trapitos” con buena intención.

A través de fotografías, el actor comenzó a recordar la infancia de Jacky, quien le reveló que desde niña jugaba a ser “miss”, sin pensar que en su destino ya estaba escrito.

“Yo de chiquita vivía la vida, en mi kínder, con mis amigas y jugar y disfrutar y ya. Me encantaba tener mis barbies, chistoso que no jugaba con ellas, pero me encantaba tenerlas ahí. Pero recordando cosas que luego se hicieron realidad, me acuerdo perfecto como si fuera ayer que estábamos en Manzanillo, porque íbamos muchísimo, y jugábamos mis hermanas, mis primas y yo a ser ‘miss’. Literal, con papel del baño nos poníamos la banda de Miss Guadalajara…”, comentó en medio de las risas.

Relató que incluso hasta hacían desfiles en traje de baño y hasta en trajes de gala que inventaban con sábanas. Como muchas niñas mexicanas de su edad, organizaban un concurso con flores y ganadora.

Sin embargo, cuando finalmente se logra su clasificación al certamen nacional de Nuestra Belleza México, Jacky sentía muchísima pena por ser hija de Don Jesús Bracamontes, quien para esos tiempos era entrenador del equipo Chivas por lo que se empezó a sentir cierto favoritismo hacia ella.

Jacqueline Bracamontes pierde el Miss Universo pero lo agradece

A pesar de que Jacky representó a México con su porte, belleza y elegancia, quedó fuera de las 10 semifinalistas, lo cual representó su primer fracaso en la vida. No obstante, hoy asegura que fue lo mejor que pudo haberle pasado.

“Ese regalo que me dio la vida de no ganar el Miss Universo siempre lo voy a agradecer. No me tocaba. Aprendí mucho más que si hubiese ganado”, sentenció la animadora La Voz Usa, pues sostiene que quizá la fama la habría hecho perder el norte.

