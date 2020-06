Lili Reinhart revela que es “orgullosamente bisexual”

La actriz Lili Reinhart, reconocida por protagonizar la serie Riverdale, sorprendió a sus fanáticos este miércoles 3 de junio al declararse abierta y orgullosamente bisexual.

Durante el mes del Orgullo LGBTQ, la estrella compartió una imagen en sus historias de Instagram de una protesta LGBTQ+ a favor del movimiento Black Lives Matter para invitar a sus seguidores a sumarse y además realizar la inesperada confesión sobre su orientación sexual.

La impactante revelación se da días después de que se conociera la noticia de su presunta ruptura con el actor Cole Sprouse tras casi cuatro años de relación. No obstante, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

Desde el inicio de la protestas en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, la intérprete de Betty Cooper en el proyecto de The CW se ha mantenido muy activa en redes, donde ha condenado el racismo que se vive en su nación.

"Quiero decir que me avergüenzo del racismo que existe en este país. Se nos enseña a mirar a nuestros oficiales como serviciales y amigables cuando aprendemos sobre 'líderes' en la escuela primaria. Nuestros ‘líderes’ nos han fallado hoy", escribió en Twitter hace unos días.

I want to say that I am ashamed of the racism that exists in this country. We are taught to look at our police officers as helpful and friendly when we learn about “leaders” in elementary school.

Our “leaders” have failed us today.

— Lili Reinhart (@lilireinhart) June 1, 2020