'Siete mundos, un planeta' explora la naturaleza con Aislinn Derbez

En un mundo donde existen diversas problemáticas ambientales es importante volver a reconocer nuestro entorno y a explorar las maravillas de la naturaleza, su diversidad, la vida silvestre y los ecosistemas que lo conforman. Siete mundos, un planeta es el nuevo programa de Discovery Channel que mostrará todos los contrastes que se pueden encontrar en el planeta Tierra, desde desiertos, glaciares, selvas exuberantes y áridas estepas.

Los siete mundos corresponden a zonas ubicadas en Asia, Antártida, Australia, Europa, África, Sudamérica y Norteamérica, que cuentan con escenarios naturales únicos, donde miles de especies luchan día a día por sobrevivir.

El productor Chadden Hunter quien fue el encargado de realizar el episodio de América del Sur explicó que Siete mundos, un planeta está enfocado en la diversidad y afirmó que no existe ningún lugar con tanta variedad de flora y fauna como Sudamérica.

"América del Sur cubre solo el 12% de la Tierra y sin embargo tiene el 40% de todas las especies del planeta. Es un continente relativamente pequeño pero tiene la cordillera más larga del mundo y la selva tropical más grande. Además tiene desiertos y todo tipo de criaturas que no se habían filmado antes. Es un cofre del tesoro para un cineasta de vida salvaje y queríamos celebrar esa diversidad, lo que significaba tratar de llegar a todos los rincones del continente”, explicó Chadden Hunter.

Chadden Hunter mencionó que en este episodio los espectadores podrán disfrutar del extremo sur de la Patagonia, el Amazonas, los Andes y decenas de paisajes que hacen del planeta un lugar fantástico.

“Junto con la diversidad geográfica, también queríamos obtener una gama caleidoscópica de paisajes y animales. Muchos tipos de animales han tenido que adaptarse para sobrevivir en un mundo abarrotado. Nuestra pregunta era ¿qué necesitan hacer las especies para crear su propio camino y seguir coexistiendo? Un historia, por ejemplo, es sobre una rana venenosa miniatura que ha tenido que idear estrategias de crianza”, adelantó el creador de este episodio.

Pero una serie que muestra a los animales en su entorno natural debe contar con tecnología de alta calidad para su creación. Por esta razón, Chadden Hunter destacó que utilizaron equipo que compite con las grandes producciones de Hollywood. “Explotamos la tecnología lo más que se pudo, con lentes a la máxima potencia. También utilizamos telescopios y artefactos que nos permiten acercarnos a las especies pero siempre respetando su entorno", enfatizó.

Narradora de Siete mundos, un planeta

La actriz Aislinn Derbez es la encargada de realizar la narración de los episodios y afirmó que es una gran serie para disfrutar en familia e descubrir lo impactante que es la naturaleza.

"Creo que tenemos que hacer más conciencia con lo que hay en el medio del entretenimiento, tanto en lo que consumimos, como los que lo hacemos. Esta serie es una gran aportación al mundo, y siento que el hacerla es un legado muy lindo, además va perfectamente con todos mis valores, lo que quiero comunicar y hacía donde quiero ir. Además creo que es algo hermoso para compartir en familia", afirmó.



"Quedé impactada con muchas cosas, tanto que no quería parar la grabación. Estaba tan apasionada con el contenido y con lo que estaba viendo, que quería seguir. Me generaba mucha curiosidad lo que estaba pasando, son capítulos muy entretenidos y cada uno tiene diferentes momentos; hubo uno en particular que me llamó la atención, de Europa, cuando un mono bebé era secuestrado por una mona que no tenía hijos, finalmente el macho hace la mediación en la palea y entrega el bebé a la madre. Me impresionó la similitud que tienen con los seres humanos", aseveró.

¿Dónde verla?

Este 4 de junio a las 21:00 horas por Discovery Channel.



















Más datos…

1800 días fue el tiempo en que se realizó Siete mundos, un planeta de Discovery.

41 países diferentes se visitaron para realizar la serie en diversos continentes.

Música. La serie cuenta con la participación del músico alemán Hans Zimmer ganador de un Óscar y tres Grammy.

¿Qué se podrá ver? Los siete episodios muestran las formas de vida animal en los diferentes continentes.

