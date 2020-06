Aitana y Vadhir Derbez causan sensación en TikTok con estos divertidos videos

Como parte de la cuarentena, Vadhir Derbez se ha estado pasando unos días en casa de su papá Eugenio Derbez, donde ha podido compartir mucho más con su pequeña hermana Aitana.

Luego de que realizaran el reality “Viajando con los Derbez”, los hermanos pudieron conocerse y compenetrarse aun más. De allí que ahora, esta convivencia ha sido muy agradable.

Tanto así que el actor, experto en videos de TikTok con más de 5 millones de seguidores, ha conquistado la plataforma en los últimos días, publicando clips en compañía de la hija de Alexandra Rosaldo.

Aitana a sus 6 años de edad se robó el corazón de todas las seguidoras de Vadhir por su belleza y ternura para acompañar a su hermano es sus bromas virtuales.

Por un video se ganó un regaño Vadhir Derbez

En el perfil TikTok del artista, encontramos dos videos muy cómicos y tiernos de Aitana y Vadhir. En el primero, los vemos interpretando el audio “Curso entender mujeres”, en el que el hijo de Eugenio pregunta si es este lugar donde dictan el curso ‘cómo entender a las mujeres’.

La hermosa Aitana responde en una actitud de lo más diva y como si fuera toda una mujer adulta: “No sé, dímelo tú”, provocando el encanto de los usuarios de la app.

“Y salí el doble de confundido, me dijo que me fuera con mis amigos y me fui y se enojó”, escribió Derbez en la publicación.

El segundo video de seguro debió haber metido a Vadhir en problemas con su padre, pues aparece la niña diciendo groserías. “Me van a madxxxr por enseñarle cosas así, hagan que valga la pena jajaj”, comentó en el post.

Usando como fondo el audio de la canción “Kream”, de la intérprete Iggy Azalea en colaboración con Tyga, los hermanos corearon una parte que incluye una palabra ofensiva pero quien la dice es precisamente Aitana.

El actor pidió a sus fanáticos que le dieran “like” a la publicación para aguantar el regaño que probablemente le debieron dar Eugenio y Alessandra. No obstante, en vez de apoyarlo, los usuarios comenzaron a etiquetar al comendiante para que viera el video.

“Corre antes de que te caiga la chancla voladora!”, “Se ven tan preciosos”, “Ese compa ya está muerto no mas no le han avisado ahahahaha”, “Si Alessandra se puso mal con las serpientes en Marruecos, no imagino la regañiza por la mala palabra”, fueron algunos de los comentarios.

