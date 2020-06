Carlos Rivera vivía de forma humilde antes de La Academia: no tenía dinero para comprarse ropa para el concurso

Carlos Rivera fue el gran ganador de La Academia en 2004 y a partir de ese momento enamoró a todo el público para siempre con cada una de sus interpretaciones románticas. Más de 15 años después, hoy en día es uno de los artistas más admirados de México y uno de los cantantes más talentosos y reconocidos en toda Latinoamérica, llenando conciertos en decenas de países.

Pero no todo ha sido color de rosa en la vida de Carlos, de 35 años y oriundo de Huamantla, Tlaxcala: antes de entrar al reality musical, sufrió problemas económicos porque no tenía dinero suficiente para comprar toda la ropa que pedían para ingresar a la casa donde grababan el programa.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez posan juntos en estas fotos ocultas al público Llevan su relación muy privada

La vida humilde de Carlos Rivera antes de La Academia

"Nos pedían cinco pants y no sé qué para entrar y yo me acuerdo que decía '5 pants…', no tenía. Yo tenía un pants que era el de la escuela, el de deportes de la prepa", confesó durante una entrevista en el programa D-Generaciones de Unicable.

"La verdad es que esos días fueron muy fuertes porque por un lado yo estaba con la enorme alegría de que me había quedado (en La Academia) y luego me voy a Puebla, mi hermana estudiaba ahí, y le digo oye, Norma, vente a ayudarme porque tengo que comprar unas cosas (…) Entonces ella llega de la escuela, le cuento (…) todavía me falta esto, ya se me acabó el dinero que traía. Entonces me dice 'vente, vamos a mi casa (…)Ten, es lo de la renta, es lo de la renta de este mes"", le dijo su hermana mayor, que le lleva 3 años.

Consternado, Carlos Rivera le preguntó a su hermana sobre qué haría con la renta y ella respondió: "Yo nunca le he quedado mal a la dueña, ténlo' (…) Pude comprarme unos tenis que me hacían falta y otra cosita más y ya, entramos y todo".

Así son Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en la intimidad de su relación privada Son una pareja hermosa

Y lo primero que hizo al ganar La Academia derritió a las fans y demostró el gran corazón que tiene Carlos: "Cuando yo gano La Academia, lo primero que yo hice cuando me dan el premio fue pagarle toda la carrera a mi hermana, compré el departamento en Puebla y le dije a Norma, mientras tú vivas aquí, no vas a volver a pagar renta nunca más".

Te recomendamos en video