Cynthia Klitbo sobre Angélica Rivera: “Es mi amiga y no me importan las críticas”

Como pocas veces, Cynthia Klitbo se abrió sobre su entrañable de amistad con la actriz Angélica Rivera y reveló algunos detalles de su relación actual con la ex primera dama de México, quien lleva más de un año lejos de la escena pública.

Durante un episodio de “Cuando Grababa”, serie de transmisiones en vivo en el canal de YouTube de TLNovelas, la estrella de 53 años contestó durante más de dos horas todas las preguntas de sus seguidores y compartió algunas anécdotas de su profesión partiendo desde su papel en Teresa.

En medio de la dinámica de preguntas y repuestas, la villana de El Privilegio de Amar fue cuestionada sobre cómo había sido trabajar con Rivera en la televisión, duda que contestó desviviéndose en halagos hacia su gran amiga desde la adolescencia.

“Angélica y yo nos conocimos desde chiquitas, nos conocimos en una cosa que se llamó ‘La figura del año’; Angélica tendría como 16 años, Carina Ricco tenía 17 y yo era la vieja de 18”, contó según reseñó Las Estrellas.

“Yo hablo todos los días con mi adorada ‘Gaviota’, la amo sobre todas las cosas porque ha sido una chava que es muy sencilla, muy honesta, siempre se mantuvo muy callada pese a los insultos que recibió cuando estuvo de primera dama”, agregó.

De acuerdo al medio, Klitbo afirmó que la eterna "Gaviota” hizo muy buenas acciones benéficas a favor de otros que no pregonó e insistió en que es una persona muy religiosa. Además, develó que mantiene un chat con ella y otras artistas para mantenerse cercanas.

“Tengo un grupo entre Angélica, Azela, Carina Ricco y yo y procuramos estar siempre al pendiente de los sentimientos de la otra”, indicó. Por último, enfatizó que ama a la protagonista de La dueña y seguirá amándola a pesar de las críticas.

“Yo no te puedo decir nada más que la amo, es mi amiga y no me importan las críticas porque ustedes no la conocen y no saben las circunstancias que tuvo que pasar en este sexenio pasado; la amo y la sigo amando toda la vida, que nunca se ha olvidado de quién es y de tratar a sus amigos y compañeros con toda la sencillez", sentenció.

Cynthia Klitbo habla sobre su papel en Teresa

En cuanto a su rol en la exitosa telenovela Teresa, Cynthia Klitbo destacó que dar vida a la humilde madrina de la ambiciosa protagonista fue una gran oportunidad de escapar de los papeles de villana que la hicieron famosa.

“Tuve la fortuna de hacer a ‘Juana’, la madrina de ‘Teresa’. Fue un personaje icónico y fue una novela que a pesar de ser una repetición volvió a tener mucho éxito como lo tuvo anteriormente. (…) Para mí fue el primer personaje que, después de muchísimo tiempo, me dieron la oportunidad de no hacer una villana", recordó.

"De pronto me llamaron de la producción y me dijeron que se trataba de un personaje y yo no podía creer porque hace mucho tiempo no había tenido un personaje que no fuera una antagónica, entonces me emocioné muchísimo porque el ‘Güero’ Castro me tuvo esa confianza y a partir de esa telenovela comenzaron a cambiar mis personajes”, señaló y reseñó Las Estrellas.

Mira la transmisión completa aquí: