La voluntad de Fernando del Solar si su estado de salud se agrava: “Déjenme volar”

En medio de una dura batalla por su vida desde que le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, Fernando del Solar decidió firmar una voluntad anticipada donde informa a su familia cuál es su último deseo en caso de que su estado de salud se agrave y deban conectarlo a aparatos para sobrevivir.

Fernando del Solar habla sobre su estado de salud: "Hay días en los que quisiera tirar la toalla" El actor también reaccionó a las críticas hacia su apariencia.

El conductor reveló la importante decisión al programa Sale el sol, donde explicó que en su carta pide a sus familiares que lo desconecten si llega a necesitar de medios artificiales para mantenerlo con vida.

“Es una carta donde uno aclara, en uso de todas sus facultades, que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir. Sí que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado”, confesó.

El argentino explicó que firmó el documento en 2018 porque “ya había pasado por una situación parecida y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente”.

Igualmente, Fer del Solar señaló que sus allegados ya está al tanto de la existencia del texto, aunque fue recientemente, y no hace dos años, que les informó al respecto.

“Mi carta de voluntad anticipada está firmada, mis papás no sabían, pero ya estaba firmada. Para mis papás fue muy fuerte, pero a su vez ellos, Ana (su novia), mis hermanas, todos agradecieron que estuviese esto, porque de esta manera nadie tiene que tomar esa responsabilidad. Se enteraron apenas ahora”, destacó.

Fernando del Solar: "Dejénme volar"

Fernando del Solar enfatizó que, tras haber estado al borde de la muerte en varias oportunidades, tomó la decisión para evitar que su familia cargue con la difícil responsabilidad en caso de que el temible panorama ocurra.

“Como a la muerte ya la había aceptado y la había abrazado, dije: ‘Si me llegara a suceder esto, está escrito en un papel y nadie tiene que hacerse responsable porque ya es mi decisión y es mi voluntad; déjenme volar. De alguna manera eso quita presión, tensión y peso a toda la familia, dejas tranquilidad”, afirmó.

Asimismo, el también actor develó que en diciembre, cuando atravesó un episodio complicado de neumonía que lo llevó a estar internado en terapia intensiva, no tuvo la oportunidad de comentarle a sus seres queridos sobre la carta.

“Desgraciadamente en el momento pasó todo tan rápido que ni siquiera alcancé a decirles: ‘Oigan, hay una carta firmada, no tienen que hacerse responsables de nada porque ahí dejo todo escrito’, ahora ya lo saben. Hay una negación y no es fácil hablar de eso, pero ya lo pudimos hablar y ya Ana sabe qué hacer y qué no hacer en caso de, y toco madera pero espero que ya no vuelva a pasar”, concluyó optimista.