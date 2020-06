Geraldine Bazán no descarta tener otro bebé y haters le dicen que está "muy vieja" para tenerlo

Geraldine Bazán es la amorosa madre de dos hijas, Elisa y Alexa Miranda, quienes siempre están juntas apoyándose, viajando y aprendiendo una de la otra.

Pero la actriz de 37 años no descarta ser mamá de nuevo, así lo hizo saber en una reciente entrevista que fue compartida por el Instagram de Suelta La Sopa.

Geraldine Bazán no descarta ser mamá otra vez

Cuando le preguntaron si volvería a ser mamá, respondió: "No sé, hoy es hoy (…) vamos a dejar que la vida nos sorprenda", dejando abierta la posibilidad de darle un hermano a sus hijas, fruto del matrimonio con Gabriel Soto que finalizó en 2018.

Geraldine Bazán reconoció que le encanta ser una mamá joven y que comenzar de cero con otro bebé podría ser complicado, pero prefiere no decidir nada por el momento: "No sé, ahorita estoy feliz, me encanta ser una mamá joven, me encanta llevarme con ellas increíble, poder viajar y tengo dos manos para cada una, es muy cómodo. La idea de empezar nuevamente es complicado pero pues uno nunca sabe. Pero por ahora estoy muy bien así".

Pero en la sección de comentarios del post, los detractores de la artista la criticaron y comentaron que ya no tiene edad para ser mamá nuevamente.

"Estás muy vieja para tener hijos, a los 40 no puedes", mencionó @catizh. "Pues ya no es tan joven para pensarlo tanto, aunque a los 50 siguen pariendo", señaló @amarilysroque.

Ante esto, los fans de la artista salieron en su defensa total, afirmando que Geraldine era una buena madre y que podía tener más hijos si así lo decidía.

@sagracruz ella está linda y joven y no se puede cerrar a nada. La vida da sorpresas y cuando uno dice nunca es peor. Entonces la respuesta está muy muy bien

@mayerlinmo es una buena madre y si quiere más hijos, que los tenga

@adapuig mira que hay personas envidiosas. Geraldine, tú estás muy bonita y joven, allá las personas que mueren por parecerse a ti. Adelante con tu vida

