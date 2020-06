Paola Rojas tras su ruptura matrimonial:“Si hay algo que no volvería a ponerme es un anillo de casada”

View this post on Instagram

¡Con el sueño no! @paolarojas confesó una travesura que le hizo a su mamá durante un viaje para poder dormir sin problemas y la neta ¡no la culpamos! 😅 Entérate de esta y más confesiones en la repetición de #NetasDivinas, ahora mismo por @canalunicable ✨ • • 📷: @paolarojas