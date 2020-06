El presidente llega para desatar pasiones y hacer rodar la pelota

Desde que se dio a conocer la información de lo que ocurrió en el FIFA Gate (2015), en especial el escándalo de corrupción de la Confederación Sudamericana (Conmebol) , el creador Armando Bo decidió crear la serie El presidente para mostrar una visión más allá del futbol, que incluye realidad, corrupción, ficción, parodia, comedia y drama.

“Lo primero fue elegir el tema, no es una serie sobre futbol, es una serie sobre los negocios del futbol; también era importante no hacer una serie sobre los machos latinos viendo futbol, sino que tuviera el punto de vista femenino, que pudiera ser vista por todos. La verdad, no quería hacer un caso de corrupción más, obviamente, si es una denuncia sobre corrupción, pero al mismo tiempo la serie se ríe y juega con el tema, de cómo esta gente robaba, se guardaba la plata y las leyes que tenían, porque la Conmebol tenía inmunidad diplomática. Para mí, era más una parodia que un drama, no porque le estaba quitando peso a la historia, sino que me pareció que estaba más acorde de cómo se manejaban estos viejos y el poder durante tantos años”.

El creador y director argentino, ganador de un Óscar por el guion de Birdman, añadió, “después de entender que tenía que ser una parodia, una sátira y no sólo un caso de corrupción de estos ladrones. La idea es que las mujeres no estuvieran solo por estar, sino que manejaran la trama. Esta tragicomedia de la vida de Sergio Jadue alineada con la parodia en medio de dos mujeres (Paulina Gaitán y Karla Souza) que definen todo y él tiene que lidiar con ellas, fue una decisión muy divertida. La intención era mover emociones y hablar de esto, ponerlo desde el punto de vista de Julio Grondona que el capo in tutti pueda contarnos esos secretos desde el más allá, y siento que es una serie que habla de todo sin miedo, pero al mismo tiempo tratar de divertirse con el tema y entretener”.





Paulina Gaitán (Nené)

Paulina Gaitán encarna a Nené (María Inés Facuse), una mujer inteligente y ambiciosa que jugará un rol trascendental en la trama al ser la esposa de Sergio Elías Cortés Jadue (Andrés Parra), presidente de la Federación Chilena de Futbol, quien busca llegar hasta lo más alto, cueste lo que cueste.

“María Inés es un personaje complicado porque yo no solamente quería hacer como la mujer empoderada mala o buena. Creo que ella constantemente está impulsando a su marido para poder llegar a donde quiere, porque ella sabe que es mucho más fácil llegar con él, que sola. Es una mujer extremadamente inteligente, que siento que en algunos momentos usa un poco la manipulación”.

La actriz mexicana tuvo que dominar el acento chileno en poco tiempo, adelantó que no conoció en persona a la ex esposa del dirigente, quien actualmente radica en Miami.

“A mí no me gusta imitar, yo no soy imitadora, soy actriz y puedo darme la licencia de crear , porque estamos haciendo una ficción. Esta es mi versión de Nené, y creo que ha gustado mucho. Yo vi dos tres videos de María Inés y fue más que suficiente para hacer mi versión”.

“A Nené, no le importaba presentarse como la primera dama del futbol. La puedo ver como empoderada, pero también rica en frases, que hasta puedes llegar a decirle: ¡Pinche, Nené!'. La disfruté mucho, porque me hizo reír, llorar y rabiar, es parte de hacer un personaje completo, humano y con matices”.

La actriz mexicana agregó, "los personajes femeninos son los que llevan la serie, Sergio es nuestro títeres, tanto de Karla (agente Harris) como mío. Las escritoras son mujeres, está Natalia Beristain como una de las directoras, nosotras como actrices, era importante que la mujeres estuvieran muy presente, porque definitivamente se dice que el futbol es un mundo de hombres, y venimos a demostrar que no, que pisamos fuerte, que tenemos personajes bastantes interesantes y complejos".

Andrés Parra (Sergio Jadue)

Andrés Parra que da vida a Sergio Jadue durante su charla con Publimetro señaló que esta series tiene tres temas de son polémicos: futbol, religión y política.

“En esos temas no puedes ser 100% honestos en la vida, para no meterte en problemas, y la serie tiene los tres. Va a despertar pasiones en la gente, como en la vida real, nos van a tirar tomates o aplausos, de eso se trata al serie, que provoque el debate con un tema controvertido. Mi personaje es muy sabroso de hacer porque tiene muchos matices. Partí de un Jadue al que siempre vi como inseguro de sí mismo, un poco torpe en sus habilidades sociales, que no sabe muy bien como encajar donde está parado, pero con esa estrella que tiene el personaje que es estar siempre en el lugar indicado. Partimos de ese personaje -aparentemente- débil al que todos subestimamos, a partir de ahí arranca la curva de ascenso que está marcada por la sátira y humor, porque no había otra forma de desarrollarlo”.

El actor colombiano señaló que la corrupción es un asunto a nivel mundial, y eso se refleja en la serie.

“La corrupción es universal, el futbol sólo es una excusa. Lo que estamos mostrando es el poder que tiene un deporte -aparentemente- tan inofensivo como el futbol, los tentáculos que alcanza a tener por detrás lo hace un tema para mí ganador. Siempre que puedas ofrecer al público las tras escenas de cualquier evento importante o cualquier situación social, hay un morbo que hace que la gente quiera verlo”

Estreno de El presidente

8 episodios, de una hora de duración cada uno. A partir de este 5 de junio por Amazon Prime Video.





