Space Force: Aquí algunas razones por las que esta serie no ha logrado el éxito

La comedia Space Force no está pasando por su mejor momento y es que una lluvia de críticas empañan cada vez más su progreso en Netflix, tanto que se ha llegado a cuestionar que su creador, productor y actor Steve Carell no ha sabido llevar esta trama en la que la idea central se basa en un general que lleva a cuestas la misión de comandar una fuerza especial bajo las exigencias de un presidente que no tiene ni idea de para qué fue creada. Por eso, aquí presentamos algunas razones por las que se sugiere el no exitoso crecimiento de esta serie, basados en la opinión de bloggers y críticos de series.

Razones por las que Space Force no ha logrado el éxito

Sus chistes a veces son tan específicos sobre un acontecimiento histórico o social que muchos no logran captar el mensaje irónico o satírico que se le da en cada capítulo. "Quizás la Space Force nunca fue una idea viable fuera de la sala de juntas. Cualquiera sea la razón, Daniels y Carell podrían haber logrado otro éxito, pero no han hecho otro clásico". Judy Berman, de TIME Magazine.

No ha sido aún aceptada por la audiencia de Netflix quizás por el contenido o el área a la que está dirigida la temática de la serie. "Si bien todos los componentes están ahí, todavía tiene que despegar".

Jonathan Roberts, de The New Paper.

Jonathan Roberts, de The New Paper. Y por si fuera poco, Greg Daniels, que también va de la mano con Carell en la producción, no han sabido despegar en esta nueva versión. "Al igual que ese cohete dejado en el Centro Espacial Kennedy, la Fuerza Espacial simplemente no puede despegar". Jen Chaney, de New York Magazine/Vulture.

"Dejando de lado las ataduras de technobabble, ninguno de los materiales prácticos o científicos en el programa parece remotamente cierto o plausible, especialmente la velocidad a la que se supone que suceden las cosas". Robert Lloyd, de Los Ángeles Time.

