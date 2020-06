La razón por la que dos actrices de "Betty, la fea" evitaban a “Don Armando” detrás de cámaras

View this post on Instagram

«Yo pienso que,no son tan inutiles las noches que te di» • • • [@jeabello #jea #jeadictas #jeabello #jorgeenriqueabello #lanocturna #lanocturna2 #marioquiñones #donarmando #armandomendoza #enlostaconesdeeva #ecomoda #yosoybettylafea #ysblf #actor ]