Señalan que Kylie Jenner luce como una mujer madura debido a los retoques que se ha hecho

Kylie Jenner es una de las mujeres más ricas del planeta. A sus 22 años, acumula más de cien millones de seguidores en las redes sociales y es calificada como una de las personas con más influencia en el mundo.

Desde que comenzó su paso por Kepping up with the Kardashians, en el 2007, su fama comenzó a subir y también su cuerpo comenzó a cambiar. Pasó de ser una niña a una mujer y también se sometió a varios retoque estéticos, cosa que para muchos le hace ver con más edad de la que tiene.

Es una constante leer en sus post de redes sociales el como luce de unos 40 o 50 años, sus seguidores al parecer están algo preocupados de que a Kylie se le haya pasado la mano con las posibles cirugías cosméticas a las que se sometió. La multimillonaria solo ha admitido que tuvo relleno en sus labios, sin revelar ningún otro procedimiento.

En sus inicios, Kylie Jenner era como cualquier chica común y corriente. Sorprendió a los seguidores de las Kardashian al comenzar a verse con grandes curvas, labios gruesos y una figura en general muy sensual. Amasó una cantidad considerable de seguidores pero los que ya eran sus fans desde sus comienzos en la televisión mostraron preocupación.

Es común verla posando en trajes de baño, presumiendo sus curvas y casi siempre acompañada de su hija Stormi. Así es Kylie y esto le ha permitido ser la más rica de la familia y poder asegurar para siempre su estilo de vida.

Te recomendamos en video