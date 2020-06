Billie Eilish y las confesiones de una adolescente estrella: “Casi me mato por Twitter hace un par de años en Berlín”

Billie Eilish es una adolescente que alcanzó la fama en medio de una edad donde es difícil de asimilar los cambios y una fama producto de un inagotable talento musical.

Y aunque el éxito pueda traer fama y dinero no es precisamente lo único que haga falta para que una joven alcance la felicidad. Este es el caso de la cantante estadounidense, multipremiada en los Grammy, quien a su corta edad ha enfrentado momentos de profunda depresión.

Su inseguridad, sus miedos y los demonios que se han desatado alguna vez en su vida, los retrató en una entrevista para la revista GQ, dejando su alma al descubierto en medio de respuestas sinceras y llenas de la verdaderos sentimientos de la cantante.

Juzgada incansablemente por la apariencia, Billie Eilish relató lo cerca que estuvo de suicidarse por culpa de los comentarios que como artista recibe a cada minuto en una fama que la envuelve y la persigue.

Es precisamente el odio que puede percibirse desde las redes sociales, el culpable que en el 2018 y en una habitación de un hotel en Berlín haya intentado suicidarse. “Casi me mato por Twitter hace un par de años en Berlín”, dijo la artista con sus ojos vidriosos al querer llorar.

El amor de su madre y el instinto materno la salvo ese noche de febrero, así lo cuenta al decir que pensaba y pensaba en cómo acabar con su vida. Pero gracias a su madre Maggie y a su hermano, ese mal momento se desvaneció esa noche. Su madre envío a un empleado del equipo de giras y la distrajo en ese momento.

Pese a que esta consciente del efecto que puede lograr en su mente lo que dicen y hablan los usuarios y sus fanáticos, confiesa lo difícil que es para ella poder desconectarse por completo de las redes sociales, pues es en esta plataforma donde viven sus fans y los haters más acérrimos.

“Incluso si trato de evitarlo, lo que hago ahora, termino viéndolo porque esos fanáticos, que en realidad me están defendiendo, vuelven a publicar y responden a las críticas originales en su feed. No puedo ganar, intenté desactivar los comentarios en Instagram, pero ya sabes, me siento igual de mal haciendo eso”, confesó al hablar del poder de las redes sociales.

En medio de sus depresiones, lo que hablan en las redes ha llegado a tocar y alterar de forma significativa sus sentimientos. “…si un comentario va demasiado lejos, todo mi mundo se destruye. Me esfuerzo tanto por no leer el odio…”, confesó Billie Eilish.

Atrapada en una inseguridad, Billie Eilish no se siente deseada

Otra gran confesión a la que se sumó Billie Eilish es que “nunca me he sentido deseada”. Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada. Ninguno de ellos. Y es una gran cosa en mi vida que siento que alguien nunca me ha deseado físicamente”.

Por este sentimiento equívoco es que la joven cantante no deja ver su cuerpo en otros atuendos que no sean los que en la actualidad sellan su estilo muy particular. “A veces me visto como un niño. A veces me visto como una niña arrogante, a veces me siento atrapada por esta persona que he creado, porque a veces siento que la gente no me ve como una mujer”, agregó.

Pese a que siente esto, deja abierta la posibilidad de que algún día despierte y quiera ponerse una blusa sin mangas.

“Bueno y hago eso y de repente mis tetas están en tendencia en Twitter”, dice al significar en cómo se puede hablar de su vida en las redes, tal como pasó cuando grabó su video pidiendo respeto a su imagen y el diario Daily Mail publicó un estruendoso titular: "Billie se desnuda sin sujetador…".

Hoy día ya dejó Twitter desde ese día de febrero. Y su relación con las redes sociales es vista de otra perspectiva. “No veo las historias de Instagram de las personas, dejé Twitter hace un par de años, lo miro ocasional y me siento mal por no publicar más, ya que los fanáticos lo quieren, pero no tengo nada que publicar”, dice con total franqueza.

